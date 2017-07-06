廉价石油对世界未必是好事:造成产油国政治不稳定

西媒称，廉价石油或许可以让西班牙等很多国家长舒一口气，但是它也正在很多产油国制造政治和社会的不稳定。
据西班牙皇家埃尔卡诺研究所网站7月4日报道，这些国家都需要用石油收入来笼络看不到未来希望的年轻国民，通常这个人群的一半人口年龄不到25岁。它还有可能严重影响阿尔及利亚和利比亚的经济。六年前爆发“阿拉伯之春”的部分原因在于面包涨价了。油价下跌是否会引发类似不满的“之秋”或“之冬”？
美国能源信息局的最新报告显示，石油输出国组织（欧佩克）看到，从2012年到2016年，其成员国的收入减少了60%，从1.182万亿美元减少到4330亿美元。有些国家收入减少的程度尤其剧烈，例如阿尔及利亚从639亿美元减少至192亿美元，利比亚从525亿美元减少至23亿美元，另外一些产油国如尼日利亚、安哥拉甚至委内瑞拉和厄瓜多尔也受到了影响。
沙特的石油收入从3689亿美元减少至1330亿美元。这也是促成最近沙特王储人选易位的背后原因之一，因为新立的王储穆罕默德·本·萨勒曼正是发起沙特经济多样化以在2030年前摆脱对石油依赖计划的人。然而，海湾地区从30多年前就开始谈论经济多样化了，但迄今没有取得任何显著成果（阿联酋或许是个例外），与此同时海湾地区昂贵的军备竞赛则愈演愈烈。这一次事情会有所改变吗？
不懂得实行经济多样化，这是几乎所有产油国，包括管理混乱的委内瑞拉都面对的问题。与此同时，随着以美国为首的独立产油国的崛起，欧佩克的权力在衰弱，最近一次该组织试图减少产量以提升油价，最终未能成功。原以为油价下跌会使页岩油的生产受到影响，但是美国页岩油开发企业早就学会了如何适应每桶50美元以下的原油价格。
石油产业著名投资者和顾问尼克·巴特勒认为，油价下跌是结构性的，而不是暂时的，并且这是“2008年金融危机以来世界面对的最不稳定的经济事件”，虽然它是在以慢动作演变。石油收入的减少将迫使很多地中海地区国家面对窘迫状况，大幅削减它们的公共支出，即实行紧缩政策，必要时须安抚那些年轻而不安的人群。
更廉价石油的影响很可能更加深远。海湾国家收入的下降正促使这些国家日常雇用更多的本地人来替代原来的移民人口。这将会给这些移民的侨汇造成影响，尤其是南亚国家，无论是印度、巴基斯坦还是孟加拉国。去年这些国家的侨汇减少了6.4%，也给当地造成了更加严重的影响。
廉价石油还会带来另外一些人们不想看到的结果，例如，它与其他因素叠加可能导致“能源地缘政治”的回归。看看最近发生的卡塔尔事件，虽然它的核心原因在于沙特和伊朗的对决。此外，廉价石油还将影响多国政权的稳定以及圣战恐怖主义的吸引力。
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