西媒称，没有财政改革计划，加上担心特朗普政府出台反垄断法，2017年第二季度美国企业的收购与合并活动减弱，降至四年来的最低水平。这是特朗普经济日程上立法活动停滞导致的直接后果，无论是通过自己的医改方案还是推进美国税法的深入改革，特朗普都面临着困难。
据西班牙《经济学家报》7月4日报道，根据并购市场资讯集团公布的资料，今年上半年美国宣布的并购活动数量达到2446起，涉及金额6026亿美元，而去年同期的数量和金额分别为2677起和5885亿美元。从全球范围来看，在美国宣布的企业并购活动减少了2.4%，占全球并购活动的40.4%。
在美国，白宫与共和党人控制的国会之间缺乏一致，导致特朗普提出的主要方案无法获得进展。而在欧洲，经济好转的信念促使并购活动金额与去年同期相比增加30%，达到4819亿美元。马克龙胜利当选法国总统是令欧元区经济前景看好的主要原因之一。
并购市场资讯集团编辑乔纳森·克洛诺夫斯基解释说：“政治变革总是会影响到并购活动，我们已经看到由于欧洲形势趋稳，市场上的并购活动在增加。而在美国，因为获知财政改革的结果以及奥巴马医改可能被撤销的结局，并购活动开始减弱。”
与此同时，政治不稳定的负面效果也在英国出现，英国今年上半年的并购活动与之前6个月相比下降了将近50%，这是特雷莎·梅发起的大选和脱欧谈判进展情况导致的。
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