"梦梦"和"娇庆"引爆柏林 外媒："熊猫外交"恰逢其时

外媒称，柏林的年轻人已经能够脱口而出“梦梦”和“娇庆”这两个名字了，说明早在这对年轻的大熊猫5日亮相德国首都之前，已经进行了充分的准备。
据英国《卫报》网站7月5日报道，当玻璃搭建的熊猫馆上的红色天鹅绒被拉开，露出正在咀嚼竹叶的新来者时，数周来吸引着这座城市的熊猫热达到了巅峰。三岁的雌性大熊猫和七岁的雄性大熊猫并未察觉他们肩上担负的重大外交责任。
两只熊猫毫不知情，不知道自己受到如此赞赏。当嘉宾们看到熊猫馆里的两只大熊猫起劲地撕扯着自己的食物时也爆发出愉快的大笑声。
德国总理默克尔称这对大熊猫是德国与中国的“特使”，中德两国正在开启双边关系的“新起点”。
德国电视台现场直播了两只大熊猫的亮相，有数以百万计的观众收看了直播。6日熊猫馆对公众开放。
报道称，动物园以每年100万欧元的价格从中国租借了这两只大熊猫，希望可以吸引大量游客。而北京和柏林政府则抱有更高的期望，希望大熊猫有助于两国结成新的关系。
“梦梦”和“娇庆”被看作是来得恰逢其时，尤其是他们可以令人暂时愉快地忘记比较头痛的问题——即本周汉堡20国集团峰会前夕德国和中国必须面对的问题。
报道称，德国和中国现在必须团结起来为共同的目标而努力——解决气候变化问题和自由贸易问题，进而弥合全球领导分歧。
同时，“梦梦”和“娇庆”也面临着繁衍后代的压力。德国和中国的繁殖研究人员正通力合作，密切观察他们，尤其是每年春天雌性大熊猫短暂的发情时间——24小时至72小时。根据协议，繁殖出来的大熊猫幼崽都要归还给中国。
默克尔说大熊猫是“我们两国之间的友谊象征”。她感谢中国在20国集团峰会前的密切合作，感谢中国采取措施改进野生动物保护，特别是对象牙市场的管理。
默克尔说：自中国1980年赠送时任西德总理赫尔穆特·施密特大熊猫作为礼物以来，柏林人对大熊猫“期待已久”。
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