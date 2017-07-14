新华社：印度不要执迷不悟

印军非法越界几近一个月。尽管中国一再呼吁印方立即无条件将越界边防部队撤回到边界线印方一侧，但迄今印方对此置若罔闻。我们劝告印度不要执迷不悟，陷于更大的被动。
2013年和2014年，中印军队在拉达克附近分别发生过对峙事件，后来通过外交斡旋，最终妥善解决。然而，与过去几年双方边防部队在未定界地区发生摩擦的最根本区别在于，这次是印军首次越过双方已经划定的“锡金段边界”。
外交部发言人耿爽指出，锡金段边界是目前中印间唯一一段已经划定的边界。这段边界已由1890年的《中英会议藏印条约》正式划定，中印两国政府均承认条约的有效性。正因为如此，印度必须撤回其非法越界的军队，这没有任何商量余地。
众所周知，上世纪50年代，中国和印度、缅甸共同倡导“互相尊重主权和领土完整、互不侵犯、互不干涉内政、平等互利、和平共处”的和平共处五项原则。但此次印方非法越界进入他国领土的行径，恰恰践踏了自己倡导的国际关系基本准则。
近年来，印度民间一些带有强烈民族主义色彩的组织，不断煽动反华情绪。在中印边境局势紧张之际，一些组织甚至叫嚣“抵制敌国的商品”。就在这次越界事件发生之际，还有印方高官发出不理性言论，进一步加剧了不必要的紧张。
中国有句古话，和为贵。最近，印度外交秘书苏杰生在新加坡发表谈话，称印度和中国不能让彼此间的分歧演变成争端，“过去我们能解决这些问题，这次没有理由不能处理边界分歧”。我们注意到这种积极的表态，但更希望看到印方采取相应的积极行动。
中方有通过外交方式和平解决问题的意愿，也珍视边境地区的和平安宁，但这一切的前提条件是印方越界人员无条件撤回。希望印方遵守国际法的基本原则，不要执迷不悟。（新华社记者 唐璐）
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