全球金融体系仍面临三大风险 来自非银行系统

外媒称，最近几周，大西洋两岸的决策者都坚持说金融体系是健全而稳定的。美联储6月宣布美国的所有银行都通过了最新的年度压力测试。美联储主席珍妮特·耶伦暗示，我们在“有生之年”不会再次经历金融危机。
据世界报业辛迪加网站7月10日报道，与此同时，监督世界各国监管行为以确保符合全球一致标准的金融稳定委员会在给二十国集团（G20）领导人的信中宣布，“影子银行的有害形式”正在消除。
简而言之，目前为支撑全球金融体系而采取的措施无疑已经取得成效，尤其是在加强资本缓冲和清理银行系统重要部门的资产负债表方面。有些人担心，在减少系统性金融风险并确保银行为实体经济服务而不是威胁其健康方面各国做得还不够，而决策者的上述最新保证令这些人感到欣慰。
然而，向整个金融体系颁发健康证书还为时过早。欧洲一些地区支撑银行业的努力仍远远落在后面。更重要的是，金融风险已经继续向非银行活动转移。
在2007年至2008年不负责任的冒险行为几乎使全球经济陷入多年的萧条以后，发达经济体的监管机构和央行启动了加强金融系统的重大行动。为此，它们最先关注的是银行，此后这些银行加强了吸收风险的资本缓冲，清理了资产负债表，增加了流动性，提高了透明度，缩小了高风险活动的范围。
除了加强银行部门，决策者还在规范衍生品市场、提高其活力和透明度方面取得了进展，这也降低了未来纳税人为不负责任的机构实施救助的风险。此外，支付和结算系统已经变得更加安全，从而降低了经济活动像2008年第四季度那样“突然停止”的威胁。
美国和英国率先改革，欧洲一直在追赶。假设一切如决策者所愿，那么耶伦对美国银行系统变得“强大得多”的保证，也将适用于发达世界其他所有具有系统重要性的银行业管辖区。金融稳定委员会关于“改革已解决导致全球金融危机的断层线”的自信断言将得到更多支持。
尽管如此，现在宣布取得胜利还为时过早。尽管金融稳定委员会称金融系统变得“更安全、更简单、更公平”，但它也承认“如果不加遏制，新出现的风险可能会破坏G20关于强劲、可持续和平衡增长的目标”。
作为全球资本市场的观察者和参与者，我认为其中的三种风险值得关注。
首先，随着受到更仔细监管的银行自愿或非自愿地停止了部分活动，它们已经被不受同样监督和监管标准约束的非银行机构所取代。
其次，非银行系统的一些部门目前正处于“流动性错觉”之中，一些产品可能会过高地承诺它们能够向某些客户提供的流动性，例如高收益和新兴市场企业债券的客户，他们投资的债券尤其容易受市场波动影响。与此同时，交易所交易基金激增，而金融中介机构相对于更大更复杂的终端用户而言收缩了。
第三，金融系统尚未感受到技术冲击的全面影响——这些冲击源自大数据、人工智能和移动性等方面的进步，它们已经在颠覆越来越多的现有行业。日渐扩大的金融技术活动受到的监管并不充分，而且还没有经过完整的市场周期的检验。
诚然，威胁全球经济增长和繁荣的另一场系统性金融危机不大可能源于银行系统。但是，断言我们已经把金融体系面临的所有风险都抛在后面还为时过早。
因为风险已经改变，而且从银行系统转移出去，监管机构和管理者将不得不加大力度，把关注范围扩大到银行以外。毕竟，正如《华尔街日报》的叶伟平2015年所指出的，“将风险挤出经济可能就像压一张水床：风险常常在其他地方重新出现。金融危机以来让金融体系变得更安全的努力也是如此”。
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