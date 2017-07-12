美国作者新书揭秘iPhone诞生秘史：这不是“孤独者发明者创造的神话 ”

苹果手机诞生10周年，这是关于它诞生的故事(作者列夫•格罗斯曼）
当苹果公司以外的人都还不知道iPhone之前，这个项目在公司内部的代号叫“紫色”。谁都不记得取这个名字的确切原因，不过，似乎是因为参与该项目的一位工程师有一只紫色的袋鼠玩具。
“紫色”属于高度机密，即使是在苹果公司内部,也几乎没有人知道它的存在。实验室在一扇金属门的后面,需要刷卡才能进入。后来，这个实验室逐渐被称为“紫色宿舍”，因为实验室工作人员24小时不间断地工作，周末、节假日、蜜月期间都不休息。他们在那里吃饭，在那里睡觉。屋子里的气味很不好闻。
实际上,虽然该项目最终看起来好像是苹果公司共同创始人史蒂夫.乔布斯同苹果公司设计魔术师乔尼•艾夫合作的完美典范，但它也是一场由过度工作、解决不了的技术压缩包和内部政治斗争组成的噩梦。iPhone核心工程师之一的安迪•格里尼翁曾说:“把一群真正聪明的人放到一起，给他们定下一个几乎不可能的
最后期限，下达一项几乎不可能完成的任务，然后，你听说整个公司的未来就靠它了。”“紫色宿舍”总有一天会成为某位编剧剧本中的一个场景。
果真如此的话，这个剧本很可能就是以《划时代的设备：iPhone秘史》一书为基础。这是美国“主板”网站编辑布赖恩•麦钱特的—本新书。麦钱特挖掘和整理了 iPhone研发的大量细节和轶事,其中许多都是此前没有听说过的。这是一项重要工作，因为iPhone现在可以防摔、防水、防尘,与此同时，它也“防历史”。
iPhone突然出现在我们中间，但我们谁也不知道它来自哪里，是什么时候造的，或是谁造的，怎样造的。而且，如果不使用特殊工具，我们甚至无法将它打开。这不仅是iPhone的物理设计所带来的效果，而且也是苹果公司围绕其产品所创造的一种奇怪的、神秘的而又高高在上的文化所带来的效果。iPhone对我们了如指掌，我们却对知之甚少。
举个例子:多点触控技术，来自哪里？乔布斯一直说,这一技术是苹果公司发明的。但实际情况并非如此。
据麦钱特说,这一技术实际上在不同的历史时期被多次发明过，其中包括上世纪60年代在英国的皇家雷达研究所和70年代在欧洲的核硏究组织。而iPhone所使用的多点触控技术最初则是在新千年之交由一个人们可能从未听说过的名叫韦恩•韦斯特曼的人发明的。韦斯特曼毕业于特拉华大学，是一位聪明的工程学博士，是他研发了多点触控技术。苹果公司于2005年收购了韦斯特曼的公司。自此,韦斯特曼便消失在苹果公司的铁幕之后。
iPhone的设计极其高效紧凑，但《划时代的设备：iPhone秘史》这本书可不是这样。有关iPhone开发的三个章节是该书的核心。
麦钱特还讲述了 iPhone其他技术的起源故事:金刚玻璃、动作传感器、锂离子电池、ARM芯片、无线技术等等。他表示，iPhone的出现融入了许多人的工作，
而不是什么“孤独发明者创造的神话”。
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