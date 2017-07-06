日本人长寿带动保险需求变化

现在已经是“人生在世，八九十年”的长寿社会了。各保险公司或于明年春天调整保险费用。在一定时间内以死亡为给付条件的定期人寿保险将下调保险费，而
医疗保障的保险费面临上行压力。被保险人也开始将重心转移至应对生存风险的保险产品。
死亡率的下降意味着保险公司支付保险金的概率下降。多家保险公司正在进行相关准备，以新签约者为对象，下调人寿保险费。
根据计算，保障期间为10年的定期人寿保险等保险费将下降5%至10%。无论被保险人何时死亡，保险公司都会支付保险金，终身寿险的保费下降幅度仅为1%至3%。
保险不光是为了应对死亡风险。随着平均人口寿命延长，被保险人的意识和需求也发生了变化。
日本生命保险文化中心调查数据显示，2016年日本男性加入人寿保险的平均金额相比2007年减少25%。双职工家庭日益增多，加上少子化影响，身后为家人留下的必要资金额度有所下降。
另一方面,人们对应对生存风险的保险产品的需求日益增大。包括应对自己患病或受伤的保险，及应对失去工作能力风险的保险等。
据生命保险协会统计，终身人寿保险签约数5年内减少了 1%，但防癌保险签约数增加了 33%。
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