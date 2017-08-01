抵制韩国，中国人涌进新加坡买！买！买！根本停不下来

据信是韩国部署萨德反导弹系统激怒了中国民众，掀起了一股抵制韩国的怒潮，导致中国游客不去韩国旅游。
中国游客抵制韩国，却一股脑涌进新加坡旅游。
一名旅游业者较早时指出，中国游客不去韩国旅游，新加坡成为一个很好的目的地，这导致新加坡会讲华语的导游一度紧缺。
新加坡旅游局最新公布的数据显示，中国民众掀起抵制韩国怒潮的今年第一季度，中国游客到访新加坡数量同比增长14%达85.1万人次，在新加坡消费同比增长30%达10.75亿新元。
报告称，今年一季度新加坡共接待国际游客430万人次，同比增长4%；国际游客在新加坡消费总额达64亿新元，同比增长15%。
这意味着，新加坡每5名外国游客中，就有一名中国游客。
更令人惊讶的是，中国游客数增加了14%，但旅游消费却增加了30%，可见中国游客在新加坡买买买，根本停不下来！
一季度，中国游客在新加坡买了10亿新元（50亿元人民币），比第二名印尼的6.9亿新元及第三名的印度的3亿新元之和还要多。
对新加坡旅游收入贡献最大的五个客源地依次是中国、印度尼西亚、印度、澳大利亚和日本。印尼游客在新加坡消费额达6.88亿新元，同比增加16%；印度游客消费3.02亿新元，与去年同期持平；澳大利亚游客消费2.8亿新元，同比增加4%；而日本游客消费2.59亿新元，同比减少4%。
中国游客的旅游消费占新加坡全部旅游开支的16.5%，
新加坡的前五大客源地依次是中国、印度尼西亚、马来西亚、澳大利亚和印度。印尼等四国游客到访数量分别是72万人次、27.5万人次、27.2万人次和24.1万人次，同比上涨2%、1%、6%和7%。
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