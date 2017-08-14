可口可乐悬赏百万化解"糖危机" 分析师：奖金有点少

美媒称，作为世界上最大的汽水生产商，可口可乐正悬赏100万美元来解决其面临的最大问题之一。
据美国石英财经网站8月10日报道，上周可口可乐公司向科学家们公开发起挑战，以实现此前没有哪家汽水公司能够达成的目标：找到一种天然、安全、低热量或不含热量的化合物，当它与饮料或食物混合后能够呈现跟糖一样的口感。这种化合物不能是甜菊糖或罗汉果甜味剂，也不能来源于任何受保护的物种或东西。这项任务十分棘手，事实上这是价值4.8万亿美元的包装食品行业所面临的最大问题之一。如果有人能够成功，那么奖金是100万美元。
荷兰合作银行的饮料分析师罗斯·科尔伯特说：“我认为奖金有点少。不管谁能找到这种化合物，我认为它值得几倍于此的奖金。”
当然，一家价值数十亿美元的全球性公司采用公开竞争的方式来为它的旗舰产品寻找糖替代品，这充分说明了美国软饮料行业的状况。如今人们消费的汽水比15年前少了19%左右，部分原因是出于对健康的担忧。
科尔伯特表示：“这告诉你为了找到一种合适的糖替代品，汽水公司压力已经到了什么程度。这就像是寻找圣杯，因为它为碳酸软饮料带来了一股逆风。”
事实上，销量下滑的汽水生产商正日益渴望为它们最具争议的成分找到一种替代品。销售趋势显示，担心摄入太多糖会导致患上包括心脏病和糖尿病在内的慢性病的消费者转向更健康的饮料，譬如瓶装水和花草茶。他们还在美国各地的城市投票支持征收“汽水税”。
汽水公司已经尝试了不同的甜味剂，特别是在它们的低糖汽水产品中，不过迄今为止尚未找到一种完美的糖替代品。百事可乐公司曾尝试在它的“百事轻怡”中使用糖精，不过后来在1984年用一种“味道更好的”人工甜味剂阿斯巴甜取代了它。随着消费者抱怨他们的食物中缺乏天然成分，百事可乐决定用三氯蔗糖来取代阿斯巴甜。这改变了饮料的味道，所以百事可乐在2016年恢复过去的做法——重新开始使用阿斯巴甜。
然后还有从甜菊叶中提取的糖替代品。它可以用于一些饮料，特别是柠檬口味软饮料。不过一旦放到可乐中，它会留下一种挥之不去的甘草味。
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