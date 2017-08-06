日本藏有300万“蒸发人”？

考试失利、公司破产、失业、婚姻失败、家庭纠纷……这些烦扰人们日常生活的问题在要求严苛的日本社会中显得特别严重，不少曰本人因此选择从自己的生活圈子中彻底消失。
他们被称为“消失者”或者“蒸发人”，指的是那些因为个人挫折，决定结束不光彩和不愉快的生活阶段，隐姓埋名开始新生活的人。一对西班牙记者夫妇花了5年时间对这个人群进行跟踪调查，并在最近出版《人间蒸发的曰本人》一书中，详细介绍了这个奇怪的社会现象。
一个人可以在朝夕之间不留任何痕迹地消失，任何人都找不到吗？在日本可以。隐私法为“蒸发人”提供保护，允许他们改变姓名、住址和联系方式，而不向他人透露其新身份。只有警察在证明他们牵涉到犯罪调查时，才能查阅这些封存的资料。想要消失，只要向日本当局报备，说明动机合理即可。
在改变个人信息的同时，他们的银行活动也受到保护，无论是私家侦探还是直系亲属，都不能追踪希望“蒸发”者的付款情况。虽然没有官方数据，但估计从上世纪90年代开始，平均每年有10万曰本人自愿消失，至今已累计有300万人左右，占日本人口总数的将近2.5%。这个数字并不是平稳变化的，因为这些人口与日本当代历史的具体时期有关。“人间蒸发”现象以二战刚结束和1989年和2008年金融危机之后几年最为严重。
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