“太阳能方格”砖块可让建筑物自行发电

英媒称，未来住宅可能使用能把阳光转化为可利用能源的砖块建造。可再生能源专家正在开发一种开创性新技术，这是让建筑物就地为自身提供能源的流行趋势的一部分。
英国《每日邮报》网站8月16日报道，这些被称作“太阳能方格”的砖块设计目的是无缝嵌入新建筑物或用作翻新现有建筑物。
这种新砖块背后的研究团队希望在2018年将其推向市场。
“太阳能方格”由英国埃克塞特大学专攻光伏建筑一体化（BIPV）的研究人员研制。这种砖块与现有玻璃砖相似，可以取代传统砖块，以使阳光进入建筑物内。
每一块砖均含有能将阳光聚焦至小型太阳能电池上的智能光学元件，从而提高每一块电池的总发电量。由此产生的电能可为建筑物供电，被储存于电池中或为电动车辆充电。
埃克塞特大学的研究团队目前正寻找投资，以对该产品进行商业测试。该团队已成立一家名为太阳能建筑公司的初创企业，推销和生产这种开创性产品。
太阳能建筑公司创始人、埃克塞特大学环境与可持续发展研究所的哈桑·拜格博士说：“BIPV是一个不断发展壮大的产业，年增长率达16%。”
拜格说：“事实将证明，成立一家迎合这一日益增长的市场的企业，从长远来说对英国经济有益。”
太阳能建筑公司首席科学顾问塔帕斯·马利克博士补充说：“我们计划打造一体化、能负担得起、高效和具有吸引力的太阳能技术，并且这种技术对周边景观影响最小。”
马利克说：“这是令人兴奋的探索，在计划开发新办公大楼、公共建筑、火车站和停车场等基础设施项目时，这项技术应当激发建筑行业的想象力。”
全世界的建筑物据信消耗全球发电量的逾40%。
太阳能建筑公司的新技术将实现就地发电、就地使用，同时这种技术无缝融入建筑物本身。
太阳能建筑公司的团队认为，除了为建筑物提供电能，他们的砖块隔热性能还比传统玻璃砖更胜一筹。
这项正在申请专利的技术目前处于原型阶段，研究团队正对设计进行微调，以在试点建筑物上测试该技术。
这项技术的发明者之一、埃克塞特大学研究成果商业化部门经理吉姆·威廉姆斯认为，这项技术面世的时机非常有利。
威廉姆斯称：“现在很明确，全世界正走向分布式能源系统，其中可再生能源的比重越来越大。”
这并非将太阳能与建筑材料结合起来的首款产品。今年5月，特斯拉汽车公司开始销售其备受期待的光伏屋顶瓦片。
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