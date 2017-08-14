美股市惊现"乌龙指" 中国企业家当了8分钟世界首富

台媒称，中国大陆一家在美国上市的教育出版公司10日股价一度暴涨了2万倍，成为全球最值钱的公司——但它仅维持了8分钟。
台湾“中央社”8月12日报道，根据东方财富网的报道，这家浙江企业名为海亮教育，在纳斯达克股票市场上市。
报道指出，10日股市开盘后不久，海亮教育便创下历史性的异常交易纪录。
当时海亮教育以10.18美元开盘，在美国东部时间上午9时35分，股价突然暴涨到每股199999.99美元，且成交了700股，上涨近两万倍。
报道称，这笔交易总价达到1.399亿美元。
海亮教育其后因涨跌幅波动异常暂时停牌，于美国东部时间上午9时43分43秒恢复交易。恢复交易后，股价回落到每股10.26美元。当天收盘时，海亮教育每股报价10.35美元。
目前海亮教育总股本为2570万股，总市值为2.66亿美元。
报道称，按照当时异常交易价格计算，海亮教育市值一度达到5万多亿美元，约为目前全球市值排名第一的苹果公司（市值8319亿美元）的6倍。
报道引述一名北京私募基金人士说，异常交易可能是交易员输入数字时压住了键盘所致，但这个错误却招致接近1.4亿美元的损失。
另据报道，对于当了8分钟的世界首富，海亮集团董事局主席、海亮教育实际控制人冯海良用“哭笑不得”、“国际玩笑”回应。
他说，这应该是一起乌龙事件。
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