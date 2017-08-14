比特币首次突破4000美元 今年已累计上涨三倍多

美媒称，数字货币比特币自诞生九年来首次突破4000美元（1美元约合人民币6.7元——本网注）关口，但与此同时其他主要数字货币全线下跌。
据《华尔街日报》8月14日报道，CoinDesk的数据显示，8月13日早间比特币接近4033美元，当日涨幅为3.1%，8月份累计涨幅超过25%。8月13日比特币一度涨至4200美元，今年至今已累计上涨三倍多。
在比特币周末上涨的同时，其他数字货币却遭遇下跌行情，其中许多货币都是在今年“初始数字货币发行”（Initial Coin Offering， 简称ICO）热潮下诞生的。许多初创企业都发行了用于在线服务的代币，并为此融资上亿美元。据研究公司Smith & Crown的数据，今年截至目前此类初创企业已累计融资13.3亿美元。
报道称，8月12日晚些时候，ICO代币及数字货币开始全线下跌，所套现资金似直接流入比特币。在CoinMarketCap网站统计的排名前20的代币中，有18个出现下跌。Qtum跌6.3%，OmiseGo跌18%，EOS跌11%。与此同时数字货币ether跌5.7%，报292美元；Ripple跌8.4%，报16美分；新创立的比特币衍生版货币Bitcoin Cash下跌3.7%，至308美元。
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