中国新型智库建设如火如荼 服务国家战略

俄罗斯战略研究所网站8月9日刊发题为《北京开始打造中国特色智库》的文章称，北京计划在2020年以前建成50至100个“高端智库”，目前中国政府正在有条不紊地构建完整的智库体系，它们不仅需要对国家所遭遇的新挑战作出及时的应对，还要适时对外输出自己的思想与主张。
文章称，上述战略开始实施要追溯到2012年召开的中共十八大，“软实力”在会上被认定为中国全面建设小康社会不可分割的要素，报告明确提出“健全决策机制和程序，发挥思想库作用”。2013年4月，中国领导人作出关于加强中国特色新型智库建设的重要批示。
2015年1月，中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《关于加强中国特色新型智库建设的意见》，提出重点建设50至100个国家亟须、特色鲜明、制度创新、引领发展的专业化高端智库。
文章称，上述文件出台后，中国智库建设的进展可谓如火如荼，2013年，复旦大学成立了中国发展模式研究中心，这是全球首家以中国模式命名的研究机构。
2014年，北京大学成立了国家文化软实力研究中心。新机构主要以中华文化与当代中国价值观念传播研究为重点，并努力塑造良好的国家形象。
根据《关于加强中国特色新型智库建设的意见》，推动高校智库发展完善是相关建设的重点，为加速该进程，上海大学于2014年成立了智库产业研究中心，对接国家及上海市加快智库建设的需求。
文章称，近些年，南海局势日益复杂，若干国家对这一海域的岛礁提出了领土要求。这令中国领导层意识到，加强跟南海相关问题的研究刻不容缓，中国的领土诉求需要准确可靠、具有说服力的科学支撑。
2012年，南京大学牵头的中国南海研究协同创新中心正式启动，它不只从事基础性研究，还要服务于政府的南海战略决策。其目标是成为支持国家南海政策与战略决策的重要机构，并从事南海高端人才的培养。
由中国南海研究院牵头发起，印尼战略与国际问题研究中心等一批在东南亚有影响力的智库机构共同参与的中国-东南亚南海研究中心也在从事同样的研究，它于2016年春成立于海南。这堪称地区各国海洋问题合作的新模式，旨在“放大和平理性声音，传递地区国家维护南海和平稳定的共同心声”。
文章称，由于国际关系形势复杂，2015年7月，国防大学成立了中国国家安全问题研究中心，主要从事相关课题的研究、战略研判、政策咨询、人才培训和国际交流，并形成《中国国家安全年度报告》，直面国家遭遇的最重大安全挑战。
同年8月，中国国际问题研究院举行了中国-亚非合作中心的成立仪式，它是为落实当年4月中国领导人在印尼出席亚非领导人会议时发表的倡议而成立，旨在加强新形势下亚非国家团结合作，推进南南合作和南北对话。
文章称，目前，中国正在落实历史上最大手笔的经济倡议即“一带一路”，它是中国领导人于2013年推出的宏伟大计。2016年3月，丝路规划研究中心在北京成立，其主要功能是战略研究、政策建言、人才培养、舆论引导、公共外交。
文章称，现阶段中国的目标是将社会主义与市场经济有机结合，并在其基础上打造新的社会主义市场经济体系。唯有将社会主义政治经济学与中国国情相结合，才能为上述进程提供科学护航。
为此，中国社科院于去年8月成立了当代中国马克思主义政治经济学创新智库。它是首家中国特色社会主义政治经济学高端智库，旨在用马克思主义政治经济学的新方法来解决国家经济及社会发展中面临的迫切问题。该智库的成立表明，中国仍在继续探索自身的发展之道，把外国学说与中国国情相结合，在马克思主义政治经济学上推陈出新。
2016年底，上海成立了全国首个省级司法智库学会，即上海司法智库学会。
文章称，中国正在蜕变为国际政治和全球经济中的重要主体，逐步完善所提倡议及所做决策的科学支撑机制，这已是当务之急。在国内和境外打造各类智库，能够更好地推动改革，并为北京在国际舞台上日益积极的行动锦上添花。
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