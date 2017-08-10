俄媒：美须接受中国在亚太主导地位

俄罗斯真理网8月7日发表维克托·杰尼先科的文章《美国决定从中国手里“收割”亚太：结果将是……》的文章称，在美国忙于处理内政纷扰和对俄关系恶化之际，中国正在有条不紊地夺取亚太地区的领导权。
文章称，美国从一战之后就是该地区关键玩家之一，在军国主义的日本投降之后，它彻底成了亚太霸主。美国已经习惯了亚洲对自己的意见不仅言听计从而且顶礼膜拜的局面。但这一切即将终结。
文章称，奥巴马政府执拗地与中国斗争，千方百计地提升亚太地区紧张程度，但自从特朗普让美国退出跨太平洋伙伴关系协定那时起，美国的地位显著下滑。
文章称，在内政方面手忙脚乱的华盛顿政治家暂时顾不上亚太地区，当他们的目光重新落到此处时，看到的情况显然不能令他们高兴：日本自顾不暇，就连韩国也开始质疑“萨德”和美国驻军的必要性。
不难理解，美国不遗余力地试图说服盟友，它们仍旧需要一个“铁腕”。但这些盟友们没搞清楚两个基本因素。第一，“铁腕”有时也会变得衰弱。第二，亚太国家与美国一起增强军力的任何举动绝对不会吓到中国，反而只会激怒它。
文章称，北京如今就在迅速壮大海军力量。北京知道，美国是能在西太平洋对中国崛起进行压制的唯一强国。
此外，只要了解美国的外交手段，就能合乎情理地推断出亚太国家将面临选择：要么选美国，要么选中国。关于美国在亚太地区保障民主的议题，情况要复杂得多。美国往往带着这种言论破门而入，离开之后留下国家政变、一堆废墟和尸体。但伊拉克或阿富汗与中国存在根本不同。
文章称，中国是全球最古老的文明之一，拥有强烈的自豪感，不允许任何人在本国边界附近随意颠覆体制，将缓冲地带变为引线燃烧着的火药桶。
文章称，美国试图用老办法夺回亚太地区。问题仅仅在于，与全部由第二或第三世界国家构成的地区不同，亚太地区有占据主导地位的中国。如果美国不想彻底失去在亚洲的力量和支持，那就应当接受新的平等游戏规则，而不是挥舞着拳头。
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