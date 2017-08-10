中国游戏市场居全球第一后仍狂热 腾讯网易占主导

日媒称，中国的游戏市场正在膨胀，预计2017年的市场规模有望达到275亿美元。自去年超越美国成为全球第一后，中国的游戏市场仍在继续扩张。发挥牵引作用的是腾讯控股和网易这两强。虽然反感孩子们沉迷游戏的政府规章也令业界担忧，但市场对游戏的狂热仍在节节攀升。
据《日本经济新闻》8月8日报道，7月底，上海举办了亚洲最大的游戏展——中国国际数码互动娱乐展览会（ChinaJoy）。此次展会使用了15个展厅，展位面积17万平方米，4天的时间共有34万粉丝到场，人数多于去年东京游戏展的27万人。展会上人气最高的无疑是腾讯的展位。
腾讯的展位一开场就吸引了数量庞大的粉丝。人气游戏《王者荣耀》的试玩区更是人山人海。每天这里吸引的粉丝数量似乎都超过万人。
据荷兰Newzoo咨询公司的统计，2016年，中国游戏市场以246亿美元的规模首次超越美国。预计2017年市场规模将增至275亿美元，进一步拉开与美国市场（251亿美元）的距离。其中的主力军手游市场的规模在2015年还只有71亿美元，但在今年有望翻番达到146亿美元。手游在中国市场的份额也将从2016年的46%增至2020年的60%以上。
其中人气尤其高的是腾讯开发的《王者荣耀》。这款游戏于2015年底上线，今年第一季度的销售额就超过50亿元人民币。这款游戏与同为腾讯旗下的即时通讯应用微信联动，足以击败竞争对手。这种与现实世界的熟人形成的纽带感为该游戏创造了高人气。
虽然玩家基本上不用花钱，但是为了变得强大还是需要购买装备，画面上满是需要几十、几百元人民币的装备。一位参加ChinaJoy的上海企业经营者说，他每个月购买装备的钱超过一万元人民币。另有一位24岁的年轻玩家说，玩得好的话，就能在社交媒体上向朋友们炫耀。
根据推测，腾讯在手游市场的份额接近五成。紧随其后的是占据两成左右的网易。该公司的主打游戏《阴阳师》人气直逼《王者荣耀》。
中国的游戏玩家超过5亿，但人均消费仅有5000日元（约合45美元）左右，仅为美国玩家（1.4万日元）的三分之一。虽然由于美中收入的差距不可进行简单比较，但据国联证券的分析，“中国仍然继续追赶，而且有足够的增长空间”。
同样着眼于中国市场的日本企业也将比以往投入更多力量。万代南梦宫控股公司将在近期投放《机动战士高达》《龙珠》等竞技类手游产品。该公司在此次ChinaJoy上的展位面积达700平方米，比去年大了一圈。
三丽鸥公司也在与游戏开发企业合作，为在中国人气很旺的Hello Kitty形象设计手游。
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