脱欧倒逼英国汽车生产本土化 冀继续吸引大量外资

西媒称，英国生产的每辆汽车上使用的3万个零部件中，超过一半的零部件产自其他国家。截至去年6月23日，这还是现代供应链的成功典范。现在英国即将脱离欧盟，这种生产方式却带来了问题。
据西班牙《发展》日报网站8月6日报道，从业人员超过80万的英国汽车产业是面临脱欧考验的英国工业之一。根据英国可能面对的贸易规则，如果汽车生产商不能在英国生产大部分零部件，那么英国汽车出口商将不得不支付高额关税。
虽然近几年供应商在增加，但英国汽车生产商仍然依赖欧盟。今年日产自动车公司邀请一大批汽车零部件国际生产商前往该公司位于英格兰东北部的基地参观，向它们提出一个简单的请求：请到英国来。脱欧公投后，英国政府向日产自动车公司保证，将尽力挽救其业务免受最坏的影响，而日产自动车公司则承诺在英格兰的组装工厂生产新一代跑车。
其他汽车公司如捷豹路虎、丰田、宝马等也纷纷效仿日产，掀起重组英国供应链的高潮。
理论上，脱欧意味着刺激英国汽车零部件生产的良机，但是如果这些努力失败，英国的汽车生产商将失去很大竞争力。
脱欧产生的不确定性已经给英国汽车产业带来了成本。据英国汽车制造商和贸易商协会统计，2016年对汽车产业的投资从2015年的25亿英镑（1英镑约合8.73元人民币——本网注）减少至16.6亿英镑，又在2017年上半年减少至3.22亿英镑。
该机构警告说，如果伦敦不能与欧盟达成过渡协议以便英国汽车产业能够与欧盟国家继续展开贸易的话，英国的汽车产量可能减少10%。
英国制造汽车使用的零部件中80%曾产自本国，但是在20世纪90年代和21世纪初，这一比例降至30%，不过在今年又缓慢上升至44%。一旦英国脱离欧盟，就必须制定自己的自贸协议。然而，根据自贸协议的相关原产地条款，专家认为至少一半的汽车零部件应来自本国。
因为很多汽车零部件产自外国，英国国产零部件的比例很可能低于44%，所以英国汽车制造商将需要支付世贸组织规定的10%的关税。一个显而易见的解决办法是强迫英国汽车制造商购买国产零部件，但是很多时候，这些零部件在英国并不能生产和买到。
目前英国正在大力吸引汽车零部件国际生产商进驻英国，这一策略已经取得一定成效。英国国际贸易部副大臣马克·加尼尔相信英国在脱欧后能够继续吸引大量投资，他表示脱欧在为英国汽车产业提出挑战的同时，也为重建汽车零部件供应基础提供了巨大机会。
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