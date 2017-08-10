西方企业看好“一带一路”商机 中企也可获提高

英媒称，在中国官方媒体新华社推出的音乐视频《“一带一路”全球唱》中，一支女声合唱团唱道：“共同利益，共同责任，共同命运！”在音乐视频中可以看到起重机、集装箱，还有在外国地标游览的人们。西方企业也几乎同样乐观。中国在2013年提出的“一带一路”倡议有两个部分。“一带”是指丝绸之路经济带，“一路”是指海上丝绸之路。
据英国《经济学人》周刊网站8月3日报道，目前中国已对从巴基斯坦公路到泰国铁路等项目投资9000多亿美元。从中看到巨大商业利益的西方跨国企业，正在向“一带一路”沿线的中国企业出售价值数十亿美元的设备、技术和服务。
报道称，2016年，美国通用电气公司从“一带一路”倡议获得价值23亿美元的设备订单，是2015年订单总额的近3倍。通用电气副总裁约翰·莱斯预计，未来几年，该公司在“一带一路”沿线的营收将实现两位数增长。“一带一路”倡议的名单上还有一长串西方企业的名字：全球工程巨头卡特彼勒公司、霍尼韦尔公司和ABB集团；物流企业DHL快运公司；工业气体和化学品制造商林德公司和巴斯夫公司；马士基航运集团。德意志银行已敲定8项与“一带一路”有关的贸易协定，并与中国国家开发银行签署了一项旨在为“一带一路”项目融资的协议。国家开发银行是中国主要政策性银行之一。
文章认为，所有这些活动都打击了最初的怀疑论者。他们发现，在过去15年中国的工业化进程中，中国企业在几乎没有外国企业帮助的情况下，在一片大约相当于整个西欧已开发面积的广袤之地推进建设项目。
但文章称，中国企业仍缺乏海外经验，西方企业却具有技术优势并对“一带一路”沿线地区情况有全面了解。与西方跨国企业合作也能给中国企业带来公信力，尤其是金融机构的信任。一名西方企业高管承认，为了融资，中国企业可以在“一带一路”项目报告中随意使用该公司的名称，尽管该公司参与项目的比例很小。
文章称，一些企业高管担心，长期来看，在从工程和电信到运输和电子商务等目前由西方企业占主导的行业，中国希望为本土企业开拓新市场。西方企业从“一带一路”倡议本身获得了丰厚的回报，但中国企业获得的回报更大。美国智库战略与国际问题研究中心下属的“重新连接亚洲”项目的数据库显示，在“一带一路”倡议中，86%的项目有中国承包商，27%的项目有本地承包商，仅有18%的项目有外国承包商。
报道认为，中国企业的角色已不限于承包工程，而是成为项目的经营者和投资者。西方企业也许能在“一带一路”国家赢得大量商机，但前提是它们能一直保持技术优势。随着西方企业与中国企业在“一带一路”项目上开展合作，这种优势可能受到削弱。仅在2016年，ABB集团就与400多家中国企业开展了合作，帮助这些企业适应“一带一路”沿线国家差异巨大的建筑和工程标准。中国企业可以在这个过程中学习并获得提高。
但目前，西方企业还是将重心放在“一带一路”倡议提供的机遇上。法国能源企业施耐德电气公司首席执行官让-帕斯卡尔·特里夸尔说，对他的企业来说，“一带一路”是本世纪初期最重要的计划之一。霍尼韦尔公司最近成立了一个新团队，负责对向海外扩张的中国大陆企业销售产品。正如新华社音乐视频中的一段歌词，“当‘一带一路’来到了欧洲，这里的红酒提前半个月送到家门口”，未来，在西方的会议室，人们将会为“一带一路”举杯庆祝。
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost