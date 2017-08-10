解放军黄渤海军掩释信息

港媒称，在中印对峙及朝鲜半岛局势紧张之际，解放军海军三大舰队7日在黄海、渤海相关海域及空域，同时举行大规模实兵实弹对抗演习，出动各型战舰、潜艇、战机、预警机及岸防导弹部队联合作战，模拟对海对陆发动突击，共发射数十枚各型导弹，场面震撼。
据香港《东方日报》8月8日报道，参演兵力以各战区海军为主，包括空军部分兵力，涵盖航空兵、潜艇、舰艇和岸防部队各类作战平台。参演部队分为红蓝双方进行“背靠背”攻防演练，数十艘舰艇、潜艇，10余架飞机和岸导部队组成多个突击群，展开诸军兵种合同对海对陆突击、航空兵制空拦截等10多个课目的演练。
报道称，此次演习是军队规模结构和力量编成改革调整后，海军首次组织北海、东海、南海三个舰队兵力，在黄海、渤海两个方向同时实施的大型实兵实弹演习。演习共实射各型导弹数十枚。从官方媒体画面可见，至少有4艘以上战舰同时发射导弹，包括反舰和防空导弹，以及对陆地攻击的巡航导弹，另有预警机及“飞豹”战机、岸对舰导弹部队参演。
海军上月底曾公告青岛到连云港以东的海域临时禁航，预告将进行大型军事活动。一周后海军再度公告，本月5日起于该海域举行大型军事活动，禁航区域有所扩大。有分析指，解放军三大舰队在不同海域联合作战，表明根据情况不同，任意一支舰队都能担负任何方向的作战任务。
另据台湾“中央社”8月8日报道，解放军海军7日首次在黄海、渤海两个方向同时实施大型实兵实弹演习。央视画面显示，解放军054A型导弹护卫舰“衡水”号、“滨州”号都参与演习。其中，隶属东海舰队的“滨州”号仅服役7个多月。
新华社报道称，这次演习共实射数十枚各型导弹，参演兵力以各战区海军为主，包括空军部分兵力，涵盖航空兵、潜艇、水面舰艇和岸防部队等各类作战平台。
央视画面显示，舷号分别为“572”和“515”的两艘军舰参与了这次演习。
公开资料显示，舷号“572”的衡水号2012年7月进入解放军南海舰队服役；2013年1月加入解放军海军第15批护航编队，在亚丁湾东部海域护航大陆远洋渔船；2016年7月参与美国主导的“环太平洋-2016”演习。
与服役逾5年的衡水号相比，舷号“515”的滨州号可说是“新兵”，因为它才服役7个半月。2016年12月，滨州号入列命名授旗仪式在浙江舟山一座军港举行，隶属解放军东海舰队。6月底至7月初，“滨州”号与东海舰队另一艘054A型护卫舰“湘潭”号组成编队，在西太平洋海域进行战备巡逻期间，实弹发射鱼8型火箭助飞鱼雷（反潜导弹），鱼8清晰照片首次曝光。
报道称，解放军海军7月底将黄海大片区域划为禁航区，从事“大型军事活动”后，7日又在黄海、渤海相关海空域举行实兵实弹对抗演习。尽管解放军强调是按年度训练计划作出的“例行性安排”，但仍引起多方关注。
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