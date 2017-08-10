中国立新规促共享单车健康发展

美国《福布斯》双周刊网站8月7日刊登题为《新规有望促进中国共享单车公司发展》的文章称，中国近日发布了新的共享单车管理规定，以应对这一新兴行业给市民带来的烦恼和危险。
文章称，中国的共享单车模式允许使用者寻找并解锁附近的自行车，只需在使用后停放在公共场所即可，而且租车费用相当亲民。尽管前景光明，但共享单车公司仍然面临不少特殊的挑战，还好解决方案正在逐渐成形。
文章称，目前有超过1000万辆共享单车进入了中国的大街小巷，ofo、摩拜等国内主要共享单车公司吸引了大量风险投资。阿里巴巴、软银、腾讯、滴滴等知名企业竞相投资加盟上述两家共享单车行业的领头羊。
由于共享单车使用方便、租金低廉，于是业内公司备受国内市场追捧，已经着手打入西方市场。为加强行业安全性，本月3日，中国交通运输部联合其他九部委发布新规，要求各地政府制定共享单车管理规则，对随意停放车辆和破坏车辆的人员实施惩罚。
新规还要求各地政府妥善规划全市各处的停放区域，鼓励共享单车公司运用电子围栏技术，管理车辆停放。此外，新规要求使用者必须年满12周岁，要求通过保险机制防范意外事故。有地方政府早就制定了类似规定，允许每辆自行车上路行驶三年，要求每200辆车必须配备一名运营维护人员。
文章称，上述规则旨在同时保护共享单车公司与骑行者。不过，共享单车一直因为破坏、偷盗等问题而饱受诟病，而且随着公司扩张，自行车的维护成本始终存在，而不是越变越少。用户基数扩大导致的车辆需求增加，以及很难得到惩戒的车辆损坏案件，都导致运营成本维持在高位。这就很可能逐渐迫使共享单车公司提高租金，降低竞争优势。
与利用私家车运送客人的服务不同，共享单车要求持续投入后续资金，因为自行车的使用寿命只有两到三年。尽管出现了支持行业发展的新规以及大量投资，但共享单车公司还是需要应对重大运营挑战。
中国共享单车模式的主要好处是可以把车辆停放在方便的地方，但这同样导致运营者很难保证车辆得到妥善归还。公司必须花钱雇用额外的劳动力，收集那些“身处险境”的自行车。
文章称，最大的希望是共享单车公司响应政府的号召，建立电子围栏系统。在这一系统里，车载GPS跟踪器能够获知共享单车的位置，使用者可以通过短信或者手机应用程序了解自己是否停放正确。北京市正考虑引进电子围栏系统，这就要求使用者把车辆停放在特定区域，否则将无法完成还车。
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