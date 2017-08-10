麦当劳彻底“从了”中国人：中国资本占大头 本土化早餐就要来了

如今的中国快餐市场，麦当劳既要对付肯德基，还要对付各种本土快餐。难以招架的麦当劳终于在进入内地27年后，于2017年8月宣布引入中信股份、中信资本、凯雷投资集团完成交割，成立新麦当劳中国，且由中国资本占大头。
新麦当劳中国称未来将推出更本土化的早餐，网友纷纷猜测以后在麦当劳能吃到什么更中国的味道。
加码三四线：未来5年新增2000家门店
新麦当劳中国首席执行官张家茵告诉记者，未来5年，会在内地市场新增2000家门店，届时约45%的麦当劳餐厅将位于三四线城市。
新麦当劳中国董事会主席、中信资本董事长及首席执行官张懿宸强调，新公司目前并无上市计划。
中信股份8月4日公告，称相应的收购事项已获得监管批准、并于7月31日完成了交割。据称，这将成为美国本土之外规模最大的麦当劳特许经营业务，合作各方将经营及管理麦当劳在内地及香港市场约2700家餐厅。
按照新麦当劳中国8日宣布的中国内地“愿景2022”加速发展计划，未来5年其销售额年均增长率要保持在两位数。到2022年年底，中国内地麦当劳餐厅将从2500家增加至4500家，开设新餐厅的速度将从2017年每年约250家逐步提升至2022年每年约500家。
不仅如此，新麦当劳中国还将扩张重点锁定在三四线城市。据张家茵介绍，目前麦当劳在三四线城市的门店占比约为35%。到2022年，约45%的麦当劳餐厅将位于三四线城市，同时超过75%的餐厅将提供外送服务。
“我们有更加本土化的早餐、本土化的甜品，会陆陆续续在2018年到2020年之间推出。”张家茵补充道。
目前，中国是麦当劳全球第三大市场。麦当劳总裁兼首席执行官史蒂夫·伊斯特布鲁克（Steve Easterbrook）表示，中国将在不远的未来成为麦当劳在美国以外最大的市场。
借力中国合作方：目标是销售额两位数增长
麦当劳进入内地市场已经27年，但发展一直相对“保守”，在很多城市的渗透率并不高。
对于麦当劳来说，其还面临一个现状：中国本土快餐正逐步崛起。但亦有观点认为，中国的快餐市场已经逐步“饱和”。欧睿信息咨询公司早前的预测即指出，到2019年，中国快餐市场增速将进一步放缓至4%左右，不到十年前的1/3。在行业增速被认为将进一步放缓及众多竞争对手抢占市场份额的背景下，麦当劳销售额两位数增长的信心来自哪里？
张家茵告诉记者，在现有的规模、系统、策略等基础上，麦当劳相比行业平均水平可以做得更好，而两位数的增长则是通过开店和提升同店销售来实现。
在业界看来，实现最新发展目标背后的支撑很大部分来自中国合作方。“有中信的入主，整体的综合实力和资源要比以前强很多。”中国食品产业分析师朱丹蓬向记者表示。
张懿宸8日也表示，中信是中国最大的全国性的综合业务公司，旗下中信银行的很多网点都在三四线城市。“在三四线城市选址上，当地的银行一般会对当地市场的了解程度更深，从什么样的物业、什么样的房东等等一系列，都能和麦当劳之间有一些资源可以共享。”此外，其亦已开始着手将一些和中信之间有较强业务合作的房地产集团介绍给麦当劳。
张懿宸还表示，“我们在中国有非常大的发展空间，也不想分散精力，在短期之内，没有这个打算收购其他的品牌等等，这个在未来会不会变，今天不敢说。”
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