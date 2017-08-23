中国联通混改引热议：中国国有电信业私有化被认为过于胆小

英媒称，作为中国国有企业、全国第二大电信公司，联通公司的股价在它上周宣布计划向外部投资者销售120亿美元股票的消息后飙升了约11%。这是至少10年内中国最大的私有化交易。但是一些投资者和分析人士则怀疑，私有集团的投资能否从根本上改变联通作为一家国企的性质，国企必须在追求利润和支持政府政策间寻求平衡。
英国《金融时报》网站8月21日报道，联通上周说，将在沪市向一批国有和私营投资者出售价值117亿美元、占约35%的股份，这些投资者包括技术巨头阿里巴巴、腾讯、百度和京东。这一交易标志着至少十年来最大一家央企集团转向“混合所有制”——这是部分私有化的委婉说法。全资国有母公司联通集团持有的挂牌股份比例，在交易后将从63.7%下降到36.7%。
“可想而知这将有积极效应，但我强烈怀疑，”位于华盛顿的彼得森国际经济研究所高级研究员、研究国企改革的尼古拉斯·拉迪说，“毕竟，已经有大量国有企业现在是混合所有制，但是并没有感受到效果。国有公司的资产回报持续下滑。”
事实上，即使在销售股权之后，国有相关企业仍将继续控制联通。除联通的母公司外，国有企业中国人寿以10%的股份作为最大的外部新股东。
中国联通的最新举措标志着上世纪90年代末国企改革思路的延续。当时，许多中国国有大企业在香港和上海通过首次公开募股出售了少部分股权。上市后这些企业更加透明，国企受到一定程度的市场约束，而它们的盈利率在21世纪第一个十年的大部分时间是有所改善的。
联通计划之中让投资者感到乐观的，其中之一是为“核心员工”创建了与公司收益目标相关的股票期权计划。不超过8.48亿股的限制性股票将发放给员工和高级管理层。
直到不久前，中国的国有企业不得奖励员工股票期权，因为这看上去太过资本主义了。但近年来，政府对国有企业的管理者减薪，外界认为此举为以激励为基础的补偿奠定了基础。
“我们认为，运营目标设定和员工股票期权挂钩表明管理层有宏大的目标，”杰富瑞投资银行研究中国的电信公司的分析人士爱迪生·李写道，“这些目标目前高于我们的预测，是一个令人鼓舞的迹象。”
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