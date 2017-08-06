中国最大扫地机器人或接管新加坡清洁工作

据外媒straitstimes报道称，近日，中国顶级机器人吸尘器制造商Ecovacs在新加坡推出了其系列产品。外媒预计，在未来几个月内，新加坡越来越多的家庭中将出现机器人吸尘器（也称“扫地机器人”）。
据报道，作为世界第二大和中国最大的机器人吸尘器制造商，Ecovacs Robotics最近推出的机器人吸尘器只需349美元，对于那些一直关注的消费者来说，这是一个显着降低的价格点。
据悉，中国制造商的到来，价格的下跌都将刺激这个新兴市场的发展。
根据市场研究公司GfK Asia的数据，今年前六个月，当地消费者花费大约270万美元用于机器人吸尘器，占整个机器人吸尘器市场的10％。另外，今年机器人吸尘器的销量继续增长，本地市场在前六个月增长20％。
外媒称，这可能是因为过去一年价格的下降：平均售价已经下降了25％，从去年初的850美元下降到今年6月份的650美元左右。
此外，GfK Asia预测，新兴电子商务的加入将推动机器人吸尘器市场的进一步发展。这是因为这种清洁剂通常在线销售，而不是在实体店。据悉，2016年，中国“双十一”期间，Ecovacs的机器人吸尘器一天内在线销售额达6000万美元（8200万新元）。
EcoVacs公司的全球渠道副总裁Jonathan Tang先生表示，“虽然我们还不像竞争对手那样在新加坡闻名遐迩，但我们旨在通过我们产品的独特功能脱颖而出。
Euromonitor国际分析师预计，Ecovacs的入门级产品可以刺激新的采购，“收缩的公寓面积也意味着较小的清洁面积，使入门模型看起来更加物有所值。”他表示，机器人吸尘器在中国并不像以往那样受欢迎，因为拥有成本相对较高人们可以转为雇佣家政企业来做服务。
外媒在采访中指出，“这就像预清洁，不完全清洁，但足够好。”虽然大家认为机器人吸尘器并不能代替常规的地板清洁，但也使清洁变得更容易。
专家对此表示，相比传统的扫帚和吸尘器来说，扫地机器人已经可以做到大多数的清理场景。对于有需求的消费来说，扫地机器人解放双手的需求被满足，无需控制就可以完成地面的清洁工作，享受整洁的环境。
据路透社报道称，在用户同意的情况下，机器人吸尘器可以共享映射数据，而不是出售数据，引起了业界对数据安全问题和隐私保护的关注。
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