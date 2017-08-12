“死亡天鹅”：美对朝攻击急先锋 “火星”-12：朝打击关岛撒手锏

在美朝两国连日来不断进行唇枪舌战的情况下，美国NBC电视台8月9日（当地时间）报道称“一旦特朗普总统下达命令，部署在关岛安德森美国空军基地的B-1B“枪骑兵”战略轰炸机就会出动，在先发打击战术中发挥核心作用”。NBC援引美军官员的话作出这一报道，意味着美军已经制定出以B-1B轰炸机为先锋的具体作战计划。
NBC特别提到，素有“死亡天鹅”之称的这一轰炸机今年5月末以来已经集中在韩半岛周围进行11次战术演习。目前共有6架B-1B轰炸机部署在关岛基地，去年9月朝鲜进行第五轮核试验之后，该型号轰炸机首次在韩半岛上空亮相。
正如NBC的报道所言，今年五月末以来，轰炸机在韩半岛的活动次数急剧增加。5月末当时，曾有两架该型号轰炸机在韩军F-15战斗机的护卫下飞抵韩半岛上空，并出动了空中加油机。此后在今年6月，轰炸机先后两次抵达韩半岛（6月8日和20日）。7月份朝鲜先后两次试射火星-14号洲际弹道导弹后，美军也分别在7月8日和28日先后两次派轰炸机飞抵韩国。另外，7月中旬，美军还出动该轰炸机与澳大利亚军队进行了两次战术演习。
NBC表示，B-1B轰炸机的作战能力是美军将其定为先发打击核心战斗力的首要原因。它的最快速度可达1.2马赫，比B-52（时速957千米）和B-2（0.9马赫）等轰炸机更快，紧急情况时只需2小时就可以从关岛基地飞到韩半岛参加作战。另外，它还拥有隐形功能，可以甩开敌人的战斗机，进行最优化炸弹投放。它还是美军可搭载武器型号及数量最多的轰炸机，最多可装载60吨常规炸弹，可以搭载24枚精确制导武器。
它可以使用联合空对面防区外导弹（JASSM: AGM-158）和激光制导联合直接攻击弹药（LJDAM: GBU-5）破坏地面上移动的车辆和掩体，并可以针对敌人的核心设施和指挥部进行打击。最新型JASSM-ER导弹的射程约为930公里（500海里），无需进入朝鲜领空，在韩国大田附近就可以针对朝鲜全境展开精确打击。NBC表示“它还可以向朝鲜以及中国、俄罗斯等国传递出美国不愿将战争扩大到核战争的信号”。因为B-1B不像B-52和B-2，并不搭载核武器。
【韩国《中央日报》网站8月10报道】题：韩半岛局势日渐严峻 朝鲜真能打击到关岛？
8月9日，朝鲜以人民军战略部队发言人名义发表声明宣称“为了向美国发出严正的警告信号，我们正考虑使用火星-12号导弹针对关岛周围进行包围射击”。战略部队是朝鲜专门负责使用弹道导弹进行作战的部队。那么，朝鲜果真可以做到警告中提到的行动吗？
朝鲜火星-12号导弹可以发射到太平洋关岛，这是韩国国内导弹专家的一致意见。朝鲜今年5月14日首次试射火星-12号导弹，在高角度发射的情况下，导弹的最大飞行高度达到2111.5公里、共飞行了787公里。因此，韩美情报当局将火星-12号分类为中程弹道导弹（IRBM，最大射程3000-5500公里），而朝鲜元山到关岛的直线距离为3325公里。
前国防大学教授权容守表示“推测火星-12号的最大射程在5000公里左右”，“朝鲜舞水端导弹的射程也可以涵盖关岛地区，而朝鲜却单单提到了火星-12号，说明朝鲜对该型号导弹的性能比较有信心”。朝鲜所说的“包围射击”应该是指同时发射多枚导弹。韩国国防安全论坛秘书长申钟佑（音）说“朝鲜军队有一种区域围歼战术，就是将敌人引诱到特定地区后，集中火力予以歼灭”，“朝鲜的意思是，计划向关岛附近发射大量导弹”。
朝鲜还公开了已经向最高司令部备案的射击计划，并强调“应该对我们发射弹道火箭（导弹）的方位角度予以特别关注”。对此，韩国军方相关人士说“朝鲜这样说意味着他们计划以正常角度（30-45度）而不是高角度试射导弹”，“对于朝鲜来说，在对火星-12号进行实战部署之前，即便是为了最终检验一下导弹的再入大气层技术，也有必要以正常角度进行一次试射。朝鲜发表这一声明，可能不仅是简单的恐吓”。
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