研究发现普通蚊子也能传播寨卡病毒

西媒称，9日表的一项研究报告显示，巴西研究人员发现普通的库蚊也能传播寨卡病毒。而此前的研究认为，寨卡病毒仅由埃及伊蚊传播。埃及伊蚊还会传播登革热和基孔肯雅热等疾病。
埃菲社8月9日报道，巴西奥斯瓦尔多·克鲁斯基金会的研究人员发现并证实，库蚊具备通过叮咬将寨卡病毒传播给人类的能力。奥斯瓦尔多·克鲁斯基金会是拉美地区知名的医学研究机构，与巴西卫生部保持着密切的合作关系。
研究人员在巴西东北部伯南布哥州首府累西腓市附近的库蚊体内发现了寨卡病毒的遗传物质，并确认寨卡病毒在库蚊体内也能进行复制。累西腓市是巴西受寨卡疫情影响最严重的地区之一。
奥斯瓦尔多·克鲁斯基金会今天发表的研究报告称，研究人员用一种特制的卡片捕捉到一些库蚊，随后在这些库蚊的唾液腺中发现了寨卡病毒。这意味着，库蚊能通过叮咬将寨卡病毒传播给人类。
巴西研究人员还利用电子显微镜拍摄了寨卡病毒在库蚊唾液腺中进行复制的照片。这一研究报告发表在最新一期的《新发现病原体与感染》期刊上。
此前的一些研究均未能确定库蚊是否能传播寨卡病毒，有些研究甚至完全排除了这种可能性。
研究人员下一步计划分析不同种类的蚊子在自然环境下传播寨卡病毒的特点和能力差异。他们呼吁当局有关部门加大在生活环境清理和公共卫生方面的投入，通过抑制蚊虫滋生防控寨卡病毒等疾病的传播。
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