李嘉诚近20亿美元抛售香港电讯业务

英媒称，香港首富李嘉诚同意以145亿港元（合18.6亿美元）出售旗下和记电讯固网电讯业务。
据英国《金融时报》网站7月30日报道，总部位于美国、专注于基础无线网络的私人股本公司I Squared Capital将购得和记环球电讯，后者运营着一个连接超过1.4万栋建筑的庞大光纤网络，并且是香港主要的Wi-Fi服务提供商。
和记环球电讯是上市公司和记电讯香港的子公司。密切关注此次竞购的人士透露，I Squared Capital击败其他私人股本竞购者，包括由TPG资本与韩国亿万富翁金秉奏旗下的安博凯直接投资基金会组成的财团。
和记电讯香港主席霍建宁称：“这笔交易是公司和股东将价值变现的极佳机会。”他还说，该公司将利用出售所得继续发展移动业务。
I Squared合伙人高塔姆·班达里说：“基础无线网络基金通常会考虑收购移动信号发射塔，但我认为光纤线路是它们即将进入的下一个领域。无论你用什么来连接手机，光纤主干网都是共用的。”在2017年上半年业绩报告中，和记环球电讯报告称，息税折旧及摊销前利润从6.69亿港元增长至6.82亿港元，增幅2%。
这笔交易是I Squared旗下第二支基金的首笔交易，该基金目前仍在筹资，目标为50亿美元。收购和记环球电讯的一半金额将用股权支付。
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