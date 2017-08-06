美应减少对华监视行动 中国的南海安全关切合情合理

澳大利亚洛伊解读者网站7月25日发表题为《站在中国的立场上看问题》的文章称，一艘中国海军情报船出现在昆士兰附近海域就令澳大利亚不安，那么站在中国立场上来看，美国定期对中国展开海上和空中的监视行动同样使中国感觉受到威胁，并由此催生不安全感。
文章称，出现在昆士兰附近水域的一艘中国海军情报船引发了一些耐人寻味的讨论。澳大利亚的官方回应无懈可击，提到中国的活动是合法的，“澳大利亚尊重所有国家遵照国际法在公海自由航行的权利”。这份“心平气和、就事论事”的声明提醒中国，其搜集活动像美国一样是合法的。
不过，不具名的澳大利亚国防官员私下评论说，这艘船的出现是“挑衅性”和“不友好”的。我们知道北京抗议美国定期对中国展开海上和空中监视的做法，并且通过拦截行动反抗它认为不友好和挑衅性的行为。如果中国海军的一艘情报船就令我们不安，我们难道不应该考虑一下中国的感受吗？
文章称，澳大利亚的非官方反应凸显了澳大利亚的安全辩论当中经常缺失的内容：站在北京的立场上看问题。我们应当承认它是一个有着合情合理的安全忧虑的新兴大国。站在对方的立场上看问题并不意味着看到侵略行为的苗头就听之任之，但理解中国的恐惧可能有助于达成妥协、缓解紧张局势并避免战争。
文章称，澳大利亚的一个战略思想学派可能会认为，站在北京的立场上看问题将意味着绝不惹其不高兴，这会使中国掌握对澳大利亚外交政策的否决权。这种视角通常认定当前秩序不会发生任何变化，显然认为激怒中国是澳大利亚最佳战略的必要和充分条件。但是，如果现状确实不容谈判，那么这种推理只能允许出现两种结果：要么中国让步，要么美国及盟友强行要求中国遵守基于规则的现有全球秩序。
文章称，站在中国的立场上看问题可以开辟一条新途径：美国和其他国家或许可以悄无声息地调整他们的做法——也许是降低开展近距离监视活动的频率（但不是彻底停止），以增加北京的安全感。当然，作出此类决定要以某种形式的互惠为条件，而且在不信守承诺的情况下可以逆转。批评者可能会谴责说，这是对胁迫行为低头，但这样的交易（前提是站在中国的立场上看问题，承认其有着合情合理的安全忧虑）也许最有可能避免不安全感加剧以及随之而来的战争危险。
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