金砖国家部长同意统一工业标准 便利中国海外投资

俄媒称，金砖国家工业部长同意实施统一标准，为中国投资者及工业企业在各国境内进行投资提供便利。考虑到中国在全球工业生产中处于举足轻重的地位，俄罗斯未来或将实施日益全球化的中国生产标准。
据俄罗斯《独立报》7月31日报道，第二届金砖国家工业部长会议在杭州举行，通过并发布了《金砖国家深化工业领域合作行动计划》。代表俄罗斯发言的是工业和贸易部副部长格奥尔基·卡拉马诺夫。从他的讲话中不难窥见，虽然俄仍然坚持统一不同合作平台的理念，但也表现出了必要的灵活性。
2015年10月，金砖国家工业部长于莫斯科会晤，承诺在扩大实体经济合作时，将利用联合国工业发展组织和欧亚经济联盟机制。俄工业和贸易部长丹尼斯·曼图罗夫当时说，莫斯科已经拟好2020年以前与金砖国家开展经贸及投资合作的路线图，涉及加工、开采、机械制造、能源以及其他经济领域。7月30日，卡拉马诺夫谈到，在金砖国家-联合国工业发展组织这一整合的工业技术平台的框架内开展合作，可为金砖国家内部的互动提供进一步的动力。
至于标准领域的合作，人们关心的是具体内容。新计划是否能成为激励俄国内生产者努力达到世界最高标准的动力，从而实现俄商品及劳务全球出口的增长？抑或是在金砖国家生产领域一枝独秀的中国会积极建议使用自己的标准？众所周知，虽然中国正竭尽全力，希望摆脱商品质量算不上全球一流的国际形象，但远未达到目的。
俄高等经济学院东方学研究室主任阿列克谢·马斯洛夫说：“与标准相关的问题已讨论多时，但暂未取得明显进展。中国在本国生产行业正积极使用ISO9001和ISO9002标准，这在很大程度上帮助其商品进入了美国及欧洲市场。至于中国的国内质量标准，只会令外国市场人士‘如坠雾中’。中国未来未必会弃用欧美标准，因为弃用势必妨碍本国商品在上述市场的推广，但可以继续打造本国的、与国际水平非常接近的标准。倘若金砖国家工业标准的一体化考虑使用某国的国家标准，将会非常棘手，也未必能在近期付诸实施。”
卡拉马诺夫认为，金砖国家的国际影响力正年复一年地不断增强，拥有不可小觑的工业贸易潜力、经济合作前景。在金砖机制的大多数国家当中，工业占到了国内生产总值的近半壁江山。自金砖机制建立以来，俄与其他金砖国家的贸易额便自520亿美元增至2016年的780亿美元。
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