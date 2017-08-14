解散国会众议院　安倍是否赌得起

支持东京都知事小池百合子的势力日前成立了新的政治团体“日本第一会”，显示出组建新党、进军国会的明显意向。日本国内有传言说，首相安倍晋三面对压力或将先下手为强，在10月解散国会众议院提前举行选举，以保障自民党的执政地位。
但是，如何选择解散众议院的时间节点，将对安倍能否继续掌握政权产生重大影响。他真的赌得起吗？
解散众议院或在10月
为挽回此前急剧下跌的内阁支持率，安倍本月3日对内阁进行了改组。《朝日新闻》随后进行的民调显示，安倍内阁的支持率为35%，虽然只比该媒体前一次调查上升了2个百分点，但总算止住了下跌态势。
尽管2014年安倍宣布解散众议院后的支持率也只有39%，并不比现在高出多少，但由于当时并没有可以与之匹敌的势力，执政联盟在选举中仍然获得了压倒性胜利。因此，自民党内近来传出了先下手为强、在小池势力和在野党做好准备前冒险解散众议院的声音。
目前，日本各界传言安倍或将在10月解散众议院，这其实与10月即将进行的众议员补选不无关系。
由于自民党两名议员去世，青森、爱媛两个选区将于10月22日举行众议员补选。此外，自民党议员丰田真由子已经因对秘书施暴的丑闻而正式离党，一旦她在近期辞去议员职务，其所在选区也可能将在10月22日举行补选。
自从在东京都议会选举中遭遇历史性惨败以来，自民党在地方选举中一直处于劣势。在野党表示，将在这次补选中联手对抗自民党，希望能复制此前的成功经验。
与之前的地方选举不同，此次虽然只是补选，但也是正式的国会选举。自民党对此非常重视，担心一旦失利不仅会丧失议席，还会对安倍政权造成进一步打击。
日本舆论认为，如果提前解散众议院，自民党就不必在乎这区区几个议席的成败，只需关注大局即可。这对安倍政权反而有利。但自民党内部也有声音认为，可以将此次补选当做“试金石”，等补选结果揭晓后再决定解散众议院的日程。
还有分析认为，补选不过是两三个议席的问题，但如果解散整个众议院，赌上的就是自民党的全部议席。此前，自民党在国会选举中一直连胜，一旦在提前选举中丢失大量议席，安倍可能将被迫引咎辞职。
在野党势力加速“洗牌”
前自民党国会众议员若狭胜本月7日宣布，已于7月建立政治团体“日本第一会”，并计划在年内组建新党，进军国会。若狭胜曾在７月的东京都议会选举前主动与自民党切割，转而支持小池领导的“都民第一会”。他这一最新表态也被视为替小池重返国家层面的政治舞台铺路。
此外，日本最大在野党民进党党首莲舫7月27日辞职后，民进党正处于群龙无首的混乱状态。新党首选举将于9月1日举行，前外务大臣前原诚司和前官房长官枝野幸男已分别表示参选。《朝日新闻》认为，前原和枝野分别是民进党内改革派和保守派的代表人物，两人在与日本共产党等其他在野党合作的路线问题上针锋相对，其正面对决或将导致民进党分裂。
民进党保守派议员、前环境大臣细野豪志8日宣布离党，11日又高调与若狭胜会面商讨组建新党事宜。细野称，不能排除安倍于10月解散众议院提前举行选举的可能性，暗示将以这个时间节点为目标加速组建新党的筹备工作。日本媒体普遍认为，此举恐将加速在野党势力重新洗牌。
这一系列连锁反应令自民党内部危机感加剧。自民党政策调查会长岸田文雄表示，将密切关注“日本第一会”动向。日本政治评论家森田实表示，民进党正在加速解体中，小池新党势力可能将进军国会，取代民进党与自民党分庭抗礼。
时事通讯社分析认为，目前小池新党尚未建立，现有在野党仍是一盘散沙，即使洗牌重组，短时间内也难以为选举做好准备，此时解散众议院自民党将有可能占得先机。
不再受修宪日程限制
安倍日前首次针对修宪问题松口，表示修宪“不应以日程为前提”。公明党代表山口那津男及自民党干事长二阶俊博等执政联盟内部要员也纷纷对修宪日程做出慎重表态。
日本舆论认为，安倍此前提出的“修宪时间表”事实上已被推迟。当修宪不再是其首要目标时，维持修宪势力占国会三分之二以上议席也不再是“必须选项”，这意味着解散众议院的时机将不再受修宪日程限制。
森田实认为，目前来看，安倍修宪的成功概率较小，他自己也意识到了这一点。安倍当前要考虑的是如何尽可能延长其内阁寿命，因此提前解散众议院并非没有可能。
不过，自民党内依然存在反对的声音。
尽管日本主要媒体的最新民调均显示，改组后内阁的支持率有所回升，但升幅有限。其中，民众不支持安倍的最大理由仍是“无法信任安倍首相”。《朝日新闻》分析认为，安倍给民众留下的傲慢形象很难在短时间内扭转。
自民党选举对策委员长盐谷立认为，内阁支持率至少要回升到50%以上才满足解散众议院的条件。在自民党8日的总务会上，大多数与会议员也对提前解散众议院持否定态度。
因此，对安倍来说，如何选择解散众议院的时机将非常关键，稍有不慎将对他的政治前途造成致命打击。（新华社稿）
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