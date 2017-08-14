特朗普再提对朝动武 向关岛居民保证安全无虞

外媒称，美国总统特朗普和法国总统马克龙11日在电话中承诺将共同努力实现朝鲜无核化，但如果其他步骤失败，特朗普再度提到采取冷酷的“军事手段”的可能性。
据法新社8月12日报道，就在特朗普发出最新的警告之际，国际社会——包括中国、俄罗斯、德国、英国和联合国——不断呼吁这位总统在言语上表现出更大的克制。
白宫发布的一份声明指出，特朗普和马克龙在电话中讨论了“朝鲜破坏稳定和加剧紧张情势的行为导致的日益险恶的局势”，声明说，“美国和盟友们准备好动用全面的外交、经济和军事手段”来结束朝鲜的核威胁。这份声明的用词外交意味非常浓，与最近几天华盛顿与平壤之间的言辞交锋有明显区别。
与特朗普讨论之后，马克龙尽管表达了对朝鲜“导弹与核威胁的担忧”，但也呼吁“所有人负起责任，预防紧张的任何升级”，表示世界领导人需要让平壤“无条件回到对话的道路上”。
就在这次通话几小时前，中国国家主席习近平在另一通电话交谈中，敦促特朗普避免发表有可能加剧朝鲜半岛局势紧张的言论。根据中国媒体报道，习近平敦促避免加剧朝鲜半岛局势紧张的言行，还呼吁各方“保持克制”，“坚持对话谈判、政治解决的大方向”。
白宫方面指出，两位领导人呼吁朝鲜“停止导致事态升级的挑衅性行为”，并重申“双方对于朝鲜半岛无核化的承诺”。
特朗普11日承诺将于14日在华盛顿召开“大型记者会”，但没有提供其他细节。
据法新社8月12日报道，尽管地区紧张局势不断升级，但美国总统特朗普11日向关岛保证它是安全的，并誓言美军正“待命”捍卫这个美属太平洋岛屿不受朝鲜威胁。
报道称，这个拥有16万人口的小岛处于特朗普与朝鲜政权言语对抗的第一线，朝鲜威胁向这个风景优美的岛屿发射导弹。
特朗普试图让受到朝鲜导弹威胁的关岛居民们放心，他对关岛总督埃迪·卡尔沃说：“我们百分之一千与你们在一起，你们很安全。”
卡尔沃11日在其脸书账户上发布了与美国总统电话交谈的视频。特朗普说：“美国军队准备好保卫关岛人民和其他美国人民的安全。”
身为美国共和党成员的卡尔沃很明显对这次对话感到骄傲，他回答说：“自从您上台以来，我感到从未有过的安全和信心。”
特朗普随后说：“我们会把事情做得很好，什么都别担心。他们8年前就应该选我，或者和我有同样思维方式的人。”
之后，特朗普相当令人惊讶地试图提及关岛危机好的一面，这个小岛的经济在很大程度上依赖旅游业。
“你们将变得非常有名。世界各地的人们都在谈论关岛、谈论你们。至于旅游业，我可以告诉你，旅游业将不费吹灰之力增至十倍，所以我向你们表示祝贺。”特朗普说。
不过，关岛民防当局在其网站公布了发生核攻击情况下如何应对的建议，特别指出：“注意至少24小时不能外出，除非当局发布相反命令。”
“如果正在室外，不要盯着看可能的闪光或者火球，这会致人失明。躲在任何能保护你的物体后面。卧倒在地，掩住头部。”
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