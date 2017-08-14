印度向中印边境调遣警察部队 中国就中印对峙采取“三种战法”

境外媒体称，印度联合部长吉滕德兰·辛格12日轻描淡写地回应中国政府针对洞朗对峙发表的愈发严厉的论调，并声称印度完全有能力面对任何挑战。
据《印度斯坦时报》网站8月12日报道，辛格在查谟对记者说：“我们完全有能力面对无论是外部还是内部的任何挑战，我们对自己正在做的事情充满信心。”
据《印度快报》网站8月13日报道，中国为应对洞朗对峙正在西藏军区迅速调集部队，印度采取了防范措施，包括印藏边境警察部队在内的武装力量正在向锡金地区调派人手、武器装备和粮食。
一名印藏警察部队官员说：“在西藏边界这样的狭窄战略要道上，印藏警察部队占据优势。在山区防守方占优，在沙漠或平原，防守和进攻的力量比应为1比3，在山区这个比例是1比12，这意味着一名防守士兵可以应对12个人的进攻。”
据印度网8月12日报道，美军太平洋司令部司令哈里·哈里斯上将说，印度与中国在洞朗的对峙令人关切，要求双方合作。他表达了与美国国务院相同的态度，即鼓励两国通过外交途径解决分歧。
当被问到洞朗对峙事件时，他说：“我认为，一切发生两个大国在边界地带僵持不下的事情都令人担忧，当然还可能是危险的。”
当被问到中国在洞朗是否是在故伎重演，像在南海那样改变现状时，哈里斯说，这是印度需要判断的问题。
据台湾“中央社”8月12日报道，中印边境对峙情势紧张。中共媒体指出，不管有意还是无意，在这期间，美印间互动频繁，联合军演一场接一场，军事合作大单一张接一张，但若印度以为因此可为所欲为，那就打错了算盘。
《人民日报》海外版文章引述北京大学南亚研究中心主任姜景奎的话说：“此次印度军队跨越边界非法进入中国领土，这是以前从来没有过的，这与美印走近是联动的。”
文章细数美印近期频繁互动事例，还指出印度军火采购近来进入“爆买期”，美国成为印度军火的重要供货商。
文章引述美国分析机构大西洋理事会的报告说，美国一直努力想把印度打造成为亚太地区继日韩后遏制中国的另一个重要支点，美国必须加强与印度的互动来实现遏制中国的战略。而莫迪政府上台后跟美日走近，积极争当世界的重要一极。
《印度时报》网站8月13日刊文称，与中国打过交道的印度战略师们相信，中国在充分实施“三种战法”对付印度这一概念，并正应用于洞朗危机。
有消息称，中国中央军委于2003年批准了解放军实施“三种战法”，即舆论战、心理战和法律战。
在洞朗问题上，中国一直在使用这一概念影响国内外的舆论，以支持中国的行动。中国的国家媒体、外交部、国防部，甚至外交部长王毅都发表了大量声明，举行新闻发布会和撰写评论，以阻止印度的行动。而印度媒体则在进一步放大中国的声音，其中主要是对印度自己的主张提出质疑，目的是为了利用印度人向印度政府施加压力，使印度政府后退。
文章称，与之紧密相关的是中国采取的心理战：其中包括称印度外交部长苏什玛·斯瓦拉杰是一个“说谎者”，以及“倒计时已经开始”等等。这一切的目的都只是为了“通过心理战削弱印度采取战斗行动的能力，对敌方军事人员产生威慑，令其震惊和沮丧”。
2016年，中国的“三种战法”使所有与南中国海问题有关的人都产生了强烈的“心理恐惧”，中国官方媒体称仲裁是一场“闹剧”，没有必要遵守。
文章称，现在，在印度问题上，某种类似的事情正在发生。本周早些时候，一名中国官员称不丹已经“接受”中国在洞朗的主权主张，迫使不丹不得不出面澄清。
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