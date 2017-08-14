中国电商收入激增：消费者无法停止在网上买买买

美媒称，中国消费者无法停止在网上买买买——所以电子商务巨头阿里巴巴集团才能获得拼命赚钱的动力。
据美国《华尔街日报》网站8月12日报道，随着中国中产阶级消费群体迅速扩大，阿里巴巴预计本财年营业收入将增长50%。自年初以来，美国纳斯达克证券交易所的阿里股价已上涨80%。本月17日，阿里巴巴将公布截至6月30日的财季报表，投资者有望收获更多好消息。
美国标准普尔全球市场情报公司征求了24名分析师的意见，预计阿里巴巴每股收益将达到6.2元人民币，高于一年前的4.9元。标普调查显示，阿里巴巴本财季营收很可能比去年同期增长50%左右，达到480亿元人民币。
摩根士丹利分析师格雷丝·陈在一份简报中写道，阿里巴巴很可能继续保持增长势头，因为它可以利用丰富的大数据资源为自身平台吸引更多广告。
报道称，中国电子商务增速有所放缓，但美国麦肯锡咨询公司认为今年增速依然能够达到19%——相当一部分动力来自购买高档商品的中高层消费者。
阿里巴巴集团由马云创立，最初崭露头角靠的是向年轻的淘宝用户出售廉价潮流货与中低端商品。现在，阿里巴巴希望赶上新的潮流，为旗下网站增添奢侈商品与进口品牌。
阿里巴巴日前在天猫网上商城开辟专区，销售博柏利、胡戈·博斯等品牌的高档时装、护肤品和手表，还与法国路易威登集团旗下的西班牙奢侈品牌“罗意威”签署协议，发售后者的限定款手袋。
此外，阿里巴巴似乎有意进军消费品以外的领域，近日牵手美国万豪国际酒店集团，将协助管理来自中国的酒店订单。
另一方面，规模小于阿里巴巴的电商企业京东也在提高自身竞争力，增添了生鲜、时装、奢侈品等产品线，扩大了进口商品种类。
英敏特公司驻马来西亚吉隆坡分析师马修·克拉布认为，随着中国电商产业增速放缓，竞争压力正迫使阿里巴巴和京东向海外发展。
他说：“我们看到京东和阿里巴巴正试图在其他地区参与并购，尤其在亚洲。这说明现在竞争不仅仅发生在中国，而是迅速扩散到其他地区。”
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