中国供给侧改革取得成绩：经济正进入“新周期”

港媒称，作为黑龙江省的一家大型煤炭企业，龙煤集团是一家在一个供应过剩的行业中艰难求生的典型中国国企，它规模膨胀、债台高筑、效率低下。不过，情况正在发生逆转。
据香港《南华早报》网站8月14日报道称，据《中国经营报》报道，龙煤集团2017年有望实现盈利，这将是2011年以来的第一次。
截至2016年底，龙煤集团的员工人数削减到了15.4万人，比2015年8月开始裁员时的22.4万人减少了大约三分之一。裁员有助于改善企业的财务状况，但更为重要的是，在中国领导人的供给侧结构性改革下，企业从煤炭价格的上涨中获得了好处。
报道称，没有执照的煤矿被关闭，在过去20个月里中国的煤炭价格上涨接近一倍。
一个类似的过程正在钢铁业和铝业进行。主要用于建筑工地的螺纹钢价格上升到每吨4200元人民币，而2015年底的价格还不到每吨2000元。
报道称，中国的国有钢铁厂已经再次成为赚钱机器。随着北京催促全国各地的省级政府关闭没有从中央政府获得充分许可的工厂，用于制作车辆、家用电器和门框的铝材的价格在过去20个月里也上涨了60%。
煤炭、钢材和其他大宗商品价格的回升，以及那些仍然留在市场中的企业的盈利能力的明显改善，正在中国经济学家中激起一场有关世界第二大经济体是否正在进入“新周期”的热烈争论。
方正证券首席经济学家、曾在国务院发展研究中心任职的任泽平是“新周期”理论的主要支持者。据任泽平称，中国的供给侧调整发生在从2012年至2016年间长达54个月的生产价格下降期间，而中国的供给侧结构性改革通过逐步淘汰过剩产能加速了这一过程。
任泽平的研究报告称，由此中国工业部门的总体盈利能力将得到改善，经济活跃程度将得到扩张，尽管几乎没有需求增长的迹象。
曾在国际货币基金组织和欧洲央行任职的瑞穗证券亚洲有限公司首席经济学家沈建光说：“中国处在经济过渡期，因此它无法完全采用西方式的市场调整理论。”
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost