不吸烟者肺癌发病率翻番：主因或是空气污染

英媒称，一项研究显示，过去十年间，非吸烟者的肺癌发病率翻了一番，人们担心严重的空气污染是导致发病率上升的原因。
英国《泰晤士报》网站8月12日报道，英国皇家布朗普顿医院表示，如果这一趋势持续下去，那么从不吸烟者死于肺癌的人数将在十年内超过与吸烟相关的癌症的致死人数。
绝大多数肺癌与香烟有关，9/10的病例是由香烟引起的。然而，就在吸烟率降至历史最低点之时，皇家布朗普顿医院的专家发现，他们为非吸烟者做肺癌手术的次数大幅增加。
其他研究人员表示尚未看到出现这种趋势的迹象，围绕肺癌患者是否吸烟，也几乎没有精确的国家层面的数据。不过，美国的三家大医院最近确认也发现了类似的上升趋势。
皇家布朗普顿医院胸外科顾问医生埃里克·利姆表示，他认为自己的团队发现了一个令人不安的新现象。2008年至2014年间，该院治疗的肺癌患者人数一直保持在每年约310人，但从不吸烟的人的比例稳步上升，从13%上升到28%（即从每年不到50人增加到接近100人），其中67%是女性。
利姆说，还不清楚出现这种变化的原因，但空气污染是一个可能的原因。国际癌症研究机构已将油烟等细颗粒物归入致癌物。另一种可能的解释是在对其他疾病进行筛查时检测到了更多的肺部肿瘤。
利姆表示，从不吸烟的人群中肺癌病例增加可能导致死亡率上升，因为在没有吸烟习惯预警的情况下，医生很难提早发现疾病。现在，只有21%的病例是由全科医生确诊的，而35%则是在事故和急诊病房中确诊的。
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