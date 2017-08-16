花旗银行在华违规放贷 监管机构处千万元罚款

港媒称，因被控违反了房贷规定并在发放信用卡时不够审慎，美国银行业巨头花旗银行在华公司被上海金融监管机构处以1000万元人民币的罚款。
据香港《南华早报》网站8月14日报道，中国银行业监督管理委员会8月11日在其网站上发布上海银监局行政处罚信息公开表，称花旗辖下部分分行在发放部分房地产贷款时违反利率规定，并且对低风险客户的信用卡发卡授信管理不审慎。
该网站称，这些违规行为发生在2015年1月至10月。
另有四家银行同时受到处罚，它们是华夏银行、天津银行、上海银行和农业银行。
监管机构称，这五家银行的罚款总额约为1400万元。
今年以来，随着中央对潜在的金融风险来源展开打击，中国监管机构在实施罚款和从重处罚方面变得更加严厉。
上海银监局今年迄今已经开出31张罚单，而2016年全年的数字为25张。
今年以来最常见的违规行为涉及房贷和同业拆借。在这两个领域，监管部门希望限制市场参与者风险过高的行为。
据内地媒体报道，对花旗的罚款是上海银监局有史以来开出的金额最大的罚单。
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