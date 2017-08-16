韩国“拥核”呼声高涨 英媒：美国肯定不高兴

英媒称，在美国和朝鲜紧张关系不断升温之际，韩国国内要求部署核武器的呼声日益高涨。
据英国《金融时报》8月15日报道，几十年来，韩国一直放弃原子武器的开发，以换取美国“核保护伞”下的安全承诺，美国政府在1991年将遗留的核弹头从朝鲜半岛撤出。
报道称，但朝鲜半岛的紧张局势促使韩国再次就本国是否应鼓励重新部署美国核弹头、甚至开发自己的大规模杀伤性武器展开辩论。
带头的是韩国主要反对党自由韩国党，该党呼吁重新部署战术核弹头。
自由韩国党最高委员李喆雨（音）表示：“我们应牢记，自由不是免费的。因此，我敦促政府采取措施重新部署战术核武器。”
上周，该党发言人全希卿（音）重申了这种观点，她表示，“核平衡”是确保韩国安全的最佳方式。
报道称，在韩国，自由韩国党要求重新部署核弹头的呼声与韩国总统文在寅采用的策略形成对比。文在寅承诺要与朝鲜领导人金正恩接触。
“朝鲜半岛的和平不会靠武力得来，”文在寅15日表示，“我相信，美国也将本着和我们一样的基本态度对当前的形势作出镇定而负责任的反应。”
文在寅的发言人告诉《金融时报》，韩国政府“没有考虑在朝鲜半岛引入或重新引入战术核武器。”
但韩国处理与其北部邻国关系较为柔和的策略也遭到媒体的抨击。《韩国经济日报》上周的一篇社评为核军备辩护，理由是不确定美国是否会保护这个拥有5000万人口的国家。
这篇社评写道：“我们需要采取措施在军事实力上压过朝鲜。现在该从‘恐怖平衡’（用核武器对付核武器）的角度讨论核军备了。韩国完全有资格这么做。”
韩国官员表示，该国有能力生产核弹头，专家认为，生产可能只需要几个月。然而，这种前景没有得到高级官员的支持，他们以支持韩国做出的朝鲜半岛无核化承诺为傲。
报道称，美国也未必欢迎亚洲再出现一个核武国家，哪怕是其盟国。
韩国前外长宋旻淳表示：“如果韩国追求独立的核军备，美国肯定不高兴。”
他说，“韩国核武将促使日本考虑其选择，并可能造成连锁反应，导致整个不扩散条约体系遭到破坏。美国将动用自己的手段来制止（韩国）。”
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