汪洋出访南亚：巴基斯坦总统称完全支持中国

外媒称，巴基斯坦总统马姆努恩·侯赛因对于报道所称印度入侵中国领土表示关切，并称巴基斯坦完全支持中国在这个问题上的立场。
据巴基斯坦《黎明报》网站8月14日报道，巴基斯坦总统府发表的一项书面声明称，在与中国国务院副总理汪洋会谈时，侯赛因总统称赞了中国对于这个问题的娴熟处理，并重申巴基斯坦在西藏、新疆和南中国海问题上支持中国。
侯赛因总统称，巴基斯坦还将继续与中国进行合作以消灭恐怖主义。他赞扬了中国在给阿富汗带来和平与稳定方面发挥的作用，并希望这个问题可以尽快得到解决。
据报道，在中印边界对峙持续紧张之际，中国国务院副总理汪洋到访巴基斯坦，并将访问尼泊尔。分析人士认为，汪洋是今年6月中印在洞朗地区对峙以来首位出访南亚的中国高官，这次访问显然带有争取邻国支持的意图，同时也是在外交上对印度施压。
据新华社报道，巴基斯坦总理阿巴西8月13日在伊斯兰堡会见汪洋，双方就推动中巴务实合作深入交换意见，达成广泛共识。
汪洋说，中巴是“铁杆朋友”和全天候战略合作伙伴，双方始终相互理解，相互支持，双边贸易持续增长，自贸协定第二阶段谈判进展顺利，中巴经济走廊建设取得可喜进展，两国人文领域交流合作卓有成效。
阿巴西表示，巴中是兄弟，两国关系历久弥坚。巴方将与中方共同努力，继续推进中巴经济走廊建设。
印度方面认为，中巴经济走廊靠近印巴争议地区，其建设将损害印度的主权和利益。
中国外交部发言人华春莹8月15日在例行记者会上说，在结束对巴基斯坦的访问后，汪洋将于8月14日晚抵达尼泊尔加德满都。他将会见尼泊尔总统和总理，并且与尼泊尔副总理举行会谈。
华春莹强调，中国希望并相信这次访问能够深化两国在“一带一路”框架下的合作。
报道称，印度怀疑中国试图借助“一带一路”战略，削弱印度在南亚和印度洋的影响力。今年5月，印度政府拒绝派代表参加在北京举行的“一带一路”高峰论坛。目前中印双方还在洞朗地区陷入不战不和的对峙僵局。
报道称，中国军队近期加强了在西藏等高原地区的演练。据报道，第76集团军某旅日前在祁连山腹地，展开一场高原山地条件下的进攻战斗演练。
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