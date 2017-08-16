默克尔称德国也将禁售柴油车 “排放门”后首表态

英媒称，德国总理安格拉·默克尔表示，德国必须最终像其他欧洲国家一样禁售新柴油车，这是她在“排放门”丑闻之后首次承认柴油车时日无多。
据路透社柏林8月14日报道，她是在接受《超级画刊》采访时作出上述表态的。今年夏天，向监管机构隐瞒柴油车真实排放水平的德国汽车制造商面临着巨大的压力。
她说，“我不想给出一个确切的年份”，但是英国和法国计划到2040年逐步淘汰内燃机驱动的车辆“是正确的做法”。
在本月召开的一场由政治家和汽车制造商参加的峰会上，与会者一致同意对530万辆柴油车发动机软件进行检查，目的是降低污染和恢复该行业的声誉。
默克尔重提她周末在多特蒙德表达的一个主题，她说，汽车工业必须重新赢得信任，措施包括提供以旧换新补贴和软件升级等。她说，消费者遭到了“欺骗”，他们必须获得汽车商家承诺的排放性能。
默克尔在西部市镇盖尔恩豪森举行的一场竞选集会上发表讲话称，重要的是要承认德国汽车制造商犯了错误。但是她说，不应当责怪企业员工，保住他们的工作和确保汽车工业的实力非常重要。
她说，“汽车工业需要确保其所犯错误得到纠正”，“柴油峰会”是实现这一点的第一步。
她说：“第二步是国家和政府需要确保那些本着善意购买汽车的人最终不会受到驾驶禁令的惩罚。”
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