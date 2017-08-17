日战机对中国紧急起飞次数激增 派4架战机应对一架中国飞机

台媒称，中国大陆军机近来不断进行远海长航训练，除绕飞台湾成为关注焦点，频繁飞越日本宫古海峡也增加日本航空自卫队第9航空团的F-15战机紧急起飞次数。
据台湾“中央社”网站8月16日报道，因应中国大陆军机活动愈来愈频繁，日本为强化西南地区的防卫能力，在2016年1月31日成立第9航空团，拥有约40架F-15战机。
日本把原本驻在冲绳那霸基地的航空自卫队第83航空队扩编为第9航空团，将茨城县百里基地的第204飞行队、福冈县筑城基地的第304飞行队移驻那霸基地，也把第305飞行队移驻接近冲绳的宫崎县新田原基地。
报道称，日本航空自卫队南西航空方面队司令部置于那霸基地，下辖第9航空团等部队。在第9航空团成军前，日本已约50年未有航空团成军，可见冲绳战略地位的重要。
报道称，日本航空自卫队第9航空团主力战机为F-15，目前全世界拥有F-15战机的国家，仅有美国、沙特阿拉伯、以色列、韩国、新加坡、卡塔尔及日本。
日媒日前也报道，随着中国大陆军机频繁地飞越宫古海峡，日本防卫省也修改航空自卫队紧急起飞的编队，从原本的两架航空自卫队战机应对一架中国大陆军机，提高到四架应对一架。增加的两架F-15从后方监视中国大陆军机，并警戒是否有增加来机。
报道称，日本强化所谓领空监视，连日前在钓鱼岛附近海域出现的小型无人机，F-15也一样紧急起飞。
不过，随着第9航空团成军，F-15数量倍增、紧急起飞次数激增，连带影响军民共用的那霸机场，让目前仅有一条跑道的那霸机场显得异常拥挤。
《冲绳时报》日前报道，那霸机场第二条跑道预定2019年度完成，但在完工之前，到冲绳的观光客愈来愈多，民航机使用跑道也愈来愈频繁。
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