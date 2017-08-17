俄经济增速创2013年来新高 迅猛增长令人意外

俄媒称，俄罗斯经济今年第二季度的年化增长率为2.5%，创2013年来新高。国内外专家认为，尽管受到美国制裁和油价下跌的影响，但俄经济正在回升。
俄新社8月15日报道，第二季度经济的迅猛增长令经济学家们意外：俄国家统计局的数据显示，第一季度国内生产总值（GDP）的年化增长率仅为0.5%。
专家们认为，影响GDP的因素包括内需增长、信贷和工业增长加快、油价趋于稳定等。美银美林俄罗斯和独联体区域高级经济师弗拉基米尔·奥萨科夫斯基认为，导致第二季度GDP增长的首先是内需复苏。过去两年需求一直不振，但现在经济正逐步走出低谷。
据经济发展部统计，7月的消费需求大幅增长，俄罗斯人网络消费需求指数达到2014年来的最高水平。
俄罗斯国立高等经济学院发展中心经济研究基金会高级经济师瓦列里·米罗诺夫认为，与去年相比，社会形势的不确定性降低，这促使居民从储蓄转为消费。同时，近年来银行业的大规模洗牌也有影响。居民认为银行体系不稳定、存款利率不高，所以更倾向于消费。
荷兰商业银行俄罗斯和独联体区域高级分析师德米特里·波列沃伊表示，工业、建筑、批发、运输等行业的状况在第二季度有所改善。俄国家统计局的数据显示，基本商品和服务生产指数7月的年化增长率为4.8%，整个第二季度为4.5%（第一季度仅为0.2%）。
经济发展部7月底预计，俄经济2017年将增长2%以上。但俄经济学家对即将到来的前景持谨慎态度。奥萨科夫斯基说：“我们的预测相当保守——全年1.1%。”荷兰商业银行更乐观一点：全年1.7%。波列沃伊指出：“这是今年6月的预测，在年底前我们看不到调整的理由。”
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