内地税收改革雄心勃勃 承诺改善企业税制

港媒称，北京18日承诺削减繁文缛节，改善中国的税收机制。作为其正在进行的增值税改革的一部分，这是中国20多年来最雄心勃勃的税收改革。
据香港《南华早报》网站8月18日报道，2016年5月1日，税收改革扩大到了金融、建筑、房地产和消费者服务这四个剩下的行业，因此改革目前覆盖所有行业。自2012年在上海试运行以来，增值税开始逐步取代营业税。
报道称，这项改革被认为减轻了所有行业的税收负担，因为它是根据每个生产阶段增加的剩余价值计算得出的，而营业税是根据企业的总收入来征收的。
中央政府网站的一份声明援引国务院会议说，中国下一步要针对税率结构不合理、税收政策和征管措施不完善、少数纳税人因抵扣不充分导致税负增加等问题对症下药。
政府早些时候说，尽管改革对所有行业都进行了减税，但仍有2%的纳税人没有因减税受益。
报道称，在日常实践中，一些企业可能会发现很难获得减税资格，因为它们可能无法提供确凿的证据（如从上游企业获得的增值税发票）来抵消它们购买产品或服务的价格。
国务院表示，政府将在未来的税制改革中解决剩余的问题，包括改善制造业、金融业和建筑业的税收政策。
普华永道税务合伙人李军说，这次会议发出了一个强烈的信号，即中央政府将继续改进增值税制度，以惠及更多的企业和解决来自不同行业和不同类型企业的问题。此外，电子发票的使用越来越普遍，也将有助于提高效率和降低企业成本。
根据国务院会议的数据，从去年5月1日全面推开营改增试点到今年6月，企业税负减少了8500亿元人民币。自税收改革开始以来，已累计减税1.61万亿元。
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