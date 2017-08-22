德法意施压欧盟加强对中企并购技术型产业的干预

德媒称，德国、法国和意大利政府要求欧盟委员会采取措施，以便更容易阻止外国投资者对欧洲企业进行不受欢迎的收购。德国经济部长齐普里斯向欧盟委员会主席容克递交了一封信件，其背景是中国针对关键技术的收购。
据德国《商报》网站8月19日援引德国《明镜》周刊的报道称，齐普里斯的信件要求，如果相关投资受到国家鼓励、得到本国政府提供的补贴或者以不切实际的价格进行交易，欧盟国家就应该拒绝这样的企业收购或提出附加条件。
信件称，外国资本流入原则上是“积极的发展态势”，但“在一段时间里我们观察到这些投资片面集中于高技术和关键技术企业”，而这些技术“显然与‘中国制造2025’战略有关”。“中国制造2025”战略旨在促进一些中国产业的发展。
《明镜》周刊报道称，齐普里斯抱怨说，欧盟国家必须得到更多的干预权。
报道称，根据齐普里斯下属官员的调查结果，过去一段时间中企对德国的收购大幅增加。自今年初以来，德国经济部已经收到了21起这样的收购报告——是去年同期的两倍还多。
另据德国之声电台网站8月19日援引德国《明镜》周刊报道，为了更加容易地阻止境外投资者收购本地的某些重要技术型企业，德国、法国和意大利政府已经向欧盟委员会发出求助。
报道还称，德国经济部观察到，近期内中国企业在德国并购的步伐显著加快。伴随着资本积累和产业升级的需要，中资已开启全球“扫货”模式，而中国企业的海外并购常离不开政府的影响和支持。对此西方政界和媒体表现得忧心忡忡。
报道称，近年来中国企业在欧洲，尤其是德国，频频大手笔收购，涉及金额屡创新高。
中国国务院18日发布了《关于进一步引导和规范境外投资方向的指导意见》的文件，表明中国政府将尤其限制对海外房地产、酒店、影城和体育俱乐部的投资。
报道称，中国政府的最新限制举措主要是针对热衷于收购非技术型产业的企业。在高尖端技术领域，中国企业海外并购的步伐不会大幅度放慢。对相关收购项目的外汇审批也不会大幅度收紧。
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