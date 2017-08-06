蔗糖产业将遭遇类似烟草命运 引发健康担忧

西媒称，它曾是全球贸易的早期推动力之一，也是血腥剥削的起源。数十年来人们对它爱恨交加。它能够使人上瘾的特点影响着人民的生活质量和寿命，因此引发了公共健康部门的担忧。一个巨大的产业就建立在这样一种日益受到争议的产品之上。看似这是在谈论烟草，其实不是。专家称，蔗糖，一个在2015年出口价值达200亿欧元的产业，正沿着与烟草相同的道路前行。
据西班牙《国家报》网站8月19日报道，“食糖是21世纪的烟草，”荷兰投资银行荷宝公司投资趋势主席亨克·格罗特费尔德说，“随着消费者对过量糖分影响健康的意识越来越强，含糖食品和饮料产业的状况已经可以与2000年的烟草产业一较高下了。”荷兰合作银行分析专家尼克·费里迪指出：“消费者对糖的疏远已是全球趋势。”他还说：“对于这个产业来说是十分严峻的。”
因为我们的身体需要糖，但不是蔗糖，而是葡萄糖。荷宝公司最近公布的关于制糖部门的一份研究指出：“糖是我们机体的基本燃料之一。我们的肌肉、大脑和其他器官的运作都需要糖来提供能量。”研究还指出：“食用含有大量蔗糖的食品就像是火上浇油，因为由于消化器官中的细菌，我们的身体可以从我们吃下的所有东西中摄取葡萄糖。”此外，研究表明：“很明显，如今政府官员尚未将蔗糖视作像酒精一样能使人上瘾并且有毒的原料。也许只有在肥胖症出现后，政治家们才会发出警告。”
正因为如此，世界卫生组织2003年宣布，肥胖症是一场流行病。2014年，有19亿成年人超重，6亿人肥胖。与1980年相比，肥胖者在世界人口中的比重已经翻倍。
摩根士丹利2015年3月发表的一份题为《糖之苦涩余味》的报告警告了肥胖症带来的经济后果，并量化指出，若不采取措施，到2035年，经合组织成员国的生产力将会损失15%至20%。报告显示：“那些与肥胖和摄入糖有关的疾病患病率高的国家，将是面临经济损失最多的国家。”智利和墨西哥位于风险最高的国家行列。
“问题不在于糖，而在于摄入过量的糖，”可口可乐西班牙分公司健康负责人拉斐尔·乌里亚尔德说，“糖与其他任何食品相似，有相当多的食品也都含糖。如果糖的摄入不平衡，那么将十分有害。”
从上世纪60年代起，科学研究就强调要减少油脂的摄入来避免健康问题。但如今已发生改变。“最终证明英国人在早餐吃鸡蛋的传统不是一个坏点子，”荷宝公司的报告称，“吃鸡蛋填饱了胃，也使食欲的减少能持续更长时间，此外还在更长时间里增加了我们血液中的葡萄糖含量。”
发达国家市场消费的糖有80%都被添加到不同的加工食品中。不仅是因为糖拥有改善食品味道的能力，也因为糖是一种可以增加产品在货架上摆放时间的防腐剂。
来自消费者的压力正要求企业寻找替代品。制糖业相关专家指出：“除去因冲动而屈服的人，我们现在拥有的或许是更加成熟的公众。”格罗特费尔德说：“我们会看见，未来将会大力推动有机产品和新型产品。”
为达到此目的，某些情况会使用科技作为解决办法。成立于2014年的以色列创业公司Douxmatox研究出一种将糖重结晶，使其能在用量更少的情况下拥有同等甜度的方法，并承诺将在2018年下半年在货架上推出产品。去年11月雀巢公司也宣布研制出类似产品。
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