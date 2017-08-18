新加坡：李绳武有关遭拘留言论并不准确

新加坡18日电，新加坡建国总理李光耀之孙李绳武称，友人担心他可能因藐视法庭案遭拘留。不过，新加坡总理新闻秘书张俪霖则予驳斥，认为新加坡的司法程序成熟，有关遭拘留言论并不准确。
李绳武接受路透社访问时说：“遭拘捕并在没有律师陪同之下被侦讯一段时间，这在新加坡是有可能的。朋友们曾经警告，我如果留在新加坡，他们很担心我的安全。”
李绳武的伯父是现任总理李显龙，他在7月间提前离开新加坡。
新加坡媒体联合早报、8频道新闻今天引述张俪霖的说法指出，检方已针对李绳武言论向高等法院申请提出藐视法庭的调查程序。
张俪霖表示，检方也告知李绳武如果愿意道歉，将会撤销有关的指控，但李绳武迄未道歉。
张俪霖认为，新加坡有完善的司法程序，所有的藐视法庭案件均有明确法律程序，法院也会做出判决。
另外，张俪霖指出，对于人民行动党组成的民选政府，凡不满意的人都可以透过选举提出挑战，说服选民能做的比执政党要好，而这也是反对党一直在做的事情。（中央社）
新加坡已故建国总理李光耀之孙李绳武表示，友人担心他可能因藐视法庭案而遭当局拘捕，他因此在7月间离开新加坡。李光耀曾治理这个城市国家逾30年。
李绳武接受路透社访问时说：“遭拘捕并在没有律师陪同之下被侦讯一段时间，这在新加坡是有可能的。朋友们曾经警告，我如果留在新加坡，他们很担心我的安全。”李绳武的伯父是现任总理李显龙。
李绳武拒绝透露友人身分或友人是否掌握具体情资。路透社没有李绳武人身安全面临威胁的独立证据。
新加坡总理新闻秘书张俪霖（Chang Li Lin）说，拘押和侦讯的论点“并不准确”。
她指出：“这是一套早已上轨道的司法程序。包括李先生涉及的这起案子在内，所有藐视法庭案件都有明确的法律和程序。法庭会根据案情作出裁定。”（中央社麻萨诸塞州剑桥18日综合外电报导）
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