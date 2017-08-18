李光耀口述历史抄本 新加坡最高法院判国家保管

新加坡最高法院驳回已故建国总理李光耀遗嘱执行人李玮玲和李显扬上诉案，认为李光耀口述历史抄本，仍应由国家保管。
新加坡法院去年9月间判决，否认李光耀的遗产拥有者，有权使用和保管李光耀在1981年7月8日到1982年7月5日接受口述历史中心访谈录音的抄本。
根据法院当时判决，李光耀接受口述历史中心访谈录音的抄本归国家保管，版权在李光耀2015年3月23日过世的5年内属于他的遗产拥有者。遗产拥有者虽拥有版权，却仅是确保政府遵守访谈协议，版权在2020年3月23日后则归政府所有。
李玮玲和李显扬虽再提出上诉，不过，最高法院上诉庭昨天判决指出，李光耀过世后的5年内，遗产拥有者无权使用李光耀口述历史中心访谈抄本。
最高法院上诉庭维持了去年9月的判决结果，认为李光耀和新加坡政府1983年签订的访谈协议，具有政治敏感内容的访问抄本续由国家保管。
最高法院上诉庭指出，口述历史内容属于官方机密，即便李玮玲和李显扬不公开抄本内容，但在官方机密法令约束下，他们保存这些内容就算违法。身为李光耀的子女也不能豁免于机密法令之外。
李光耀在口述历史中心访谈中，曾对新加坡1965年独立前的事件表达个人见解，以及谈论担任新加坡总理时曾经历的国家大事，这些内容在政治上极具敏感性。（中央社）
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