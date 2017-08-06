儿童不吃早餐可致关键营养物质摄入不足

英国伦敦大学国王学院17日发布的一项研究显示，儿童如果经常不吃早餐，可能会导致每天摄入的关键营养物质达不到推荐水平，而这些营养物质与身体发育密切相关。
由国王学院学者领衔的团队在新一期《英国营养学杂志》上报告说，他们利用此前英国一项大型营养调查的数据，分析了儿童吃早餐状况与营养摄入之间的关系。这些数据涉及802名4至10岁的儿童，以及884名11至18岁的青少年。
尽管这项研究还没有得出具体的因果关系结论，但数据显示，不常吃早餐的儿童每天摄入的一些关键营养物质如钙、铁、碘等，要低于经常吃早餐的儿童。如在铁的摄入量方面，不常吃早餐的儿童中有31.5%连英国政府推荐的摄入量标准都达不到，而常吃早餐的儿童中不达标的比例仅为4.4%。
分析还显示，在4岁至10岁的儿童中，他们吃早餐和不吃早餐的日子里，这些关键营养物质的摄入量也有明显差异，在吃早餐的日子里这类营养物质的摄入水平明显更高。
报告作者之一、国王学院学者格尔达·波特说，这项研究说明如果要确保儿童能够获得所需营养，早餐是比较关键的途径。
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