华为智能手机销量或超苹果

移动电话全球排位将出现大变动。华为或将超越苹果，成为仅次于三星的亚军。这家中国企业去年销售了1.39亿部手机。虽然华为与市场份额高达22%的三星相比尚有不小差距，但似乎将要超过苹果。华为在全球手机销量中所占比例将达到12% ~ 13%，苹果预计为11%。
这种演变是很多因素综合的结果，首先是时段。分析人士预计苹果第三季度销量将低于第二季度。这种收缩主要是购买延迟所致，因为顾客更愿意等9月末iPhone 8(或者 iPhone Edition)上市后更换新机。新型号备受期待：新一代iPhone将为苹果手机问世十周年添彩。
然而，这并不是说iPhone 8就能让苹果在年末夺回领导地位。如果真如诸多“走漏的消息”所言，新款iPhone售价超过1000欧元，那么很多人就无法购买。战略分析公司执行董事尼尔•莫斯顿认为：“苹果的iPhone在中国已经过气了，这会影响它的全球业绩。”中国是全球智能手机第一大市场，全球销量必然要看在中国市场的表现。
华为在本土市场的困难就没这么多了。数月来，华为在中国的销量一直比苹果大。卡纳利斯咨询公司指出，华为渐渐攻城略地，第二季度在印度、中欧和东欧的销量超过苹果。非洲可能也会被华为拿下。或许只有西欧和北美仍然能让苹果保住第二的地位。华为还有另一个王牌：华为不像苹果因为只有一款明星手机而面临发布周期及其连续更新的问题。华为除了定价599欧元的高端型号P10之外，产品线非常广，其中有些型号定价不过100多欧元。另外，针对青年客户定价合理的荣耀系列也表现不俗。最后，在创新方面，华为研发投入占总收入比例超过10%。
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