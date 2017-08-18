美国白人至上主义为何死灰复燃？

日媒称，8月12日，在美国南部的弗吉尼亚州夏洛茨维尔市发生了白人至上主义团体与反对派的冲突，造成1人死亡和多人受伤。为什么当今白人至上主义在美国日趋活跃？
日本经济新闻网站8月17日发表题为《白人至上主义为何在美国死灰复燃？》的报道称，在1861年至1865年的美国南北战争中，罗伯特·李将军是南方联军英雄。为了反对罗伯特·李将军的铜像撤走计划，白人至上主义与极右势力等团体集结起来，举行了宣扬“右派要团结”的抗议活动。在示威活动开始前，反种族歧视团体也进行了集会，导致了冲突。
事件的最早起源可追溯到2015年6月发生在南卡罗来纳州查尔斯顿的黑人教堂枪击案。以白人至上主义者青年制造的这起案件为契机，在南北战争中主张蓄奴制的南方联盟的军旗和李将军的铜像等作为“种族歧视的象征”被撤走，这一动向扩大到全美。以抗议此事为借口，白人至上主义团体举行了多次示威游行。
游行主要由当地的白人至上主义者发起，参加者包括1860年成立的三K党等白人至上主义团体、反犹太主义并信奉希特勒的新纳粹、主张南部各州分离的新联盟等团体。通过互联网散布白人优越主义和极右思想的新兴“另类右翼（Alt-Right）”也不少，明显以年轻的白人男性居多。
报道称，南部贫困法律中心2016年的调查显示，被认定为“仇恨团体（Hate Group）”的白人至上主义等团体在全美达到917个。较1999年的457个持续增加，2011年达到1018个。
白人至上主义团体等宣称在夏洛茨维尔市的游行取得了“胜利”，并在各地筹备演讲会和集会等，显示出积极开展活动的姿态。他们对特朗普在8月15日的记者会上说的暴力冲突“（包括反对派）双方都有责任”表示欢迎。南方联军司令李将军的铜像等遍布全美。如果将其作为种族歧视的象征撤除，每次都有可能会发生类似冲突。
报道称，特朗普在2016年的总统大选中获得了白人劳动者等的支持。
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