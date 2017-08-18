数字经济促各国竞争力洗牌 中国成金融科技先行者

西媒称，在谷歌、苹果、脸书和亚马逊等科技巨头的带动下，美国在21世纪初的全球科技竞争中所向披靡。然而，近年来数字经济的发展促使各国竞争力重新洗牌，也让中国有机会成为金融科技领域的先行者。
据西班牙金融网站8月16日报道，金融科技领域的发展推动了中国的经济增长。方兴未艾的金融科技革命让中国在科技再创新的竞赛中占据了先机。
首先，中国政府制定了有利于科技创新的法律法规，其中包括严格的银行业法律法规。然而，近年来在中国兴起许多网络借贷平台的同时，与之相关的丑闻也不断曝光。
报道称，中国希望在金融科技起飞之后，能够逐渐制定统一的规范，以维护普通客户的利益，进而还金融科技领域一片洁净，同时促使其理性发展。
另一个有利因素是中国电子商务的飞速发展。网络零售额在社会消费品零售总额中的占比已经接近15%，而美国和欧洲的这个数字分别为11%和10%。中国电子商务每年以约33%的速度迅猛增长，而全球的平均速度为20%。
阿里巴巴集团是全球最大的电子商务平台。鉴于中国信用卡普及率不足，阿里巴巴开发出一个通过手机就可以付款的支付系统——支付宝。
报道称，中国对金融服务的潜在需求量很大。传统的银行更加看重大型企业的需求，而忽视了个人和广大中小企业的诉求。未能满足的需求不仅涉及支付方式，还与消费贷款和财富管理相关。
然而，传统银行一直保持着较高的利润率。最近10年来，中国银行业的股本回报率一直保持在15%至20%，这是西方银行业无法企及的。这就促使一些非银行领域的玩家也想分得一杯羹，与此同时让传统银行有兴趣且有能力投资于技术创新领域。
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