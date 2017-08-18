日本将新建“太空部队” 制衡中国反卫星武器

日媒称，8月16日获悉，日本防卫省将开发专门监视妨碍人造卫星活动的太空垃圾和反卫星武器的地面雷达。另外，为了在航空自卫队新设专门运行雷达的专属部队，防卫省也已开始组织筹备人员。人造卫星在安全保障上的重要性越来越强，可以用来警戒朝鲜的弹道导弹，防卫省和自卫队认为，日本必须自己致力于监视太空。
据日本《产经新闻》8月17日报道，太空监视雷达是系统设计的最后阶段，防卫省考虑在截至本月末的2018年度预算案估算申报中加入雷达建设费用。防卫省希望从2023年起投入使用。
报道称，日本防卫省之所以开发和运用太空监视雷达，是因为太空垃圾在增加。随着各国发射的卫星增多，停止使用的卫星以及火箭零部件等绕地球飞行的太空垃圾也持续增加，其数量据称有1亿多个。
报道称，在日本的安全保障中，卫星的使用不可或缺，比较有代表性的是监视朝鲜导弹的情报收集卫星。在日本自卫队部队作战中非常重要的指挥控制体系是由通信卫星支撑的，而卫星定位系统也被用于导弹的精确制导。
报道称，哪怕是与1厘米大小的太空垃圾相撞，卫星的功能也会受到损伤，情报收集以及自卫队的运行和装备会遭受毁灭性的损害。因此，日本需要监视太空垃圾和意图反卫星的可疑物体的接近，如果有相撞的危险，必须变换轨道，进行躲避。
日本防卫省起初曾考虑过提升用于探测弹道导弹的航空自卫队“FPS-5”地面雷达的能力，但最终得出结论，要想监视高度3.6万千米静止轨道带的太空垃圾，需要开发专用雷达。日本宇宙航空研究开发机构（JAXA）已经先行以雷达和光学望远镜的观测数据为基础进行太空监测，防卫省将与其共享情报。
报道称，防卫省为监视太空，决定成立专属部队。这不只是为了防止太空垃圾与人造卫星发生相撞，主要着眼点是遏制中国导弹等反卫星武器。太空监视将被定位为作为防卫力整备基本指针的《防卫计划大纲》和日美两国强化合作的新支柱。
报道称，日本政府正在研究于明年修订2013年制定的防卫大纲。日本首相安倍晋三8月6日针对大纲修订时应调整的领域明确表示：“太空、网络等新防卫领域也要作为研究课题。”
现行防卫大纲首次开设了与太空有关的项目，在自卫队应重视的能力中，提出要通过监视太空提升防御人造卫星的能力。新大纲中将对这一方针具体化，引入新型雷达进行常态化监视将成为第一项举措。
报道称，2015年修订的《日美防卫合作指针》也首次加入了太空条款，明确提出将加强在监视太空领域的合作。据此，防卫省考虑将航空自卫队运行的新型雷达和JAXA拥有的观测数据一体化，与美军共享太空垃圾和反卫星武器相关情报。
报道称，美军对中国开发反卫星武器相当敏感。卫星侦察和GPS精确制导武器是美军的强项，但自卫队干部称，“如果反卫星武器的攻击令卫星丧失功能，作战能力将显著下降”。
防卫省官员指出，“美军有意整合盟国等的能力，强化太空监视功能”。日本希望通过运行新型雷达在其中发挥主导性的作用。
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